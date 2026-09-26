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Homemade Aloo Papad: बाजार के पापड़ खरीदना छोड़ें, घर पर पड़े आलू से बनाएं टेस्टी और कुरकुरे आलू पापड़, झटपट बनकर होंगे तैयार

Homemade Papad: अगर आपको भी पापड़ या चिप्स जैसी चीजें खाना पसंद है तो इसके लिए अब आपको बाजार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर में आलू से फ्रेश और क्रिप्सी आलू पापड़ बनाने का तरीका बता रहे हैं जो फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे.

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घर पर बनाएं आलू पापड़ (Photo: ITG)
घर पर बनाएं आलू पापड़ (Photo: ITG)

चाय की चुस्की हो या फिर दोपहर का खाना, साथ में कुरकुरे पापड़ और चिप्स मिल जाएं तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पापड़ में कई तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और घटिया तेल का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी अपने परिवार को स्वाद के साथ अच्छी सेहत देना चाहते हैं तो बाजार के मिलावटी पापड़ खरीदना छोड़िए.

घर पर बहुत ही कम खर्च में आप आलू से एकदम शुद्ध, सफेद, कुरकुरे और टेस्टी आलू पापड़ तैयार कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात है कि आप इन पापड़ों का इस्तेमाल व्रत में भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन्हें घर पर आसानी से बनाने का तरीका.

सामग्री:

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बड़े आकार के आलू - 1 किलो (सफेद और नए आलू चिप्स के लिए सबसे अच्छे रहते हैं)

सेंधा नमक या सादा नमक - 1 बड़ा चम्मच (स्वादानुसार/व्रत के लिए बनाते वक्त सेंधा नमक यूज करें) 

पापड़ खार / बेकिंग सोडा - 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए)

कुटी हुई लाल मिर्च  - 1 छोटा चम्मच (पापड़ के लिए)

जीरा - 1 छोटा चम्मच (पापड़ के लिए)

बारीक कटा हरा धनिया - 2 बड़े चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच (हाथों पर लगाने के लिए)

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बनाने की विधि:

उबालें और मैश करें: आलू को उबालकर छील लें. अब इन्हें कद्दूकस  कर लें ताकि कोई गुठली न रहे.

मसाले मिलाएं: मैश किए हुए आलू में नमक, जीरा, कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से आटे की तरह गूंध लें.

पापड़ बनाएं: अब आलू के मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. एक पॉलीथिन शीट पर थोड़ा तेल लगाएं, लोई रखें और ऊपर से दूसरी पॉलीथिन रखकर किसी भारी प्लेट या चकले से दबाकर गोल पापड़ बना लें.

सुखाएं: इन पापड़ को धूप में 1 दिन के लिए सुखा लें.

सूखने के बाद इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर सालभर के लिए स्टोर करें और जब मन करे गरम तेल में तलकर मजे से खाएं.

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