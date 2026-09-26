बढ़े वजन के लिए मां से मिले ताने-खोया काम, कंगाल हो गई थी एक्ट्रेस, फिर करण जौहर ने बदली किस्मत

करण जौहर की फिल्मों में अक्सर ये देखा गया है कि उनकी हीरोइनें एकदम परफेक्ट फिगर वाली होती हैं. मगर साल 2023 में उन्होंने इस छवि को बदला. करण ने टीवी एक्ट्रेस अंजलि आनंद को अपनी फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में कास्ट किया. वो रणवीर सिंह की बहन बनी थीं, जो अपने बढ़े वजन के लिए बॉडी शेम होती है. ये अंजलि का फिल्म डेब्यू था, जिसमें वो छा गई थीं. इसके बाद वो अजय देवगन की धमाल 4 में भी नजर आई थीं. इसमें भी उनका अहम रोल था.

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करण जौहर ने कैसे अंजलि को किया कास्ट?

अंजलि आनंद ने कुछ ही समय के अंदर फिल्मों में बड़े और अहम रोल निभाए हैं. हालांकि उनका ये सफर आसान नहीं रहा है. अपने बढ़े वजन के चलते उन्हें कई बार काम से हाथ भी धोना पड़ा है. हाल ही में अंजलि ने फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे वो एक समय अपना सबकुछ खो चुकी थीं, लेकिन तभी करण जौहर ने उनकी किस्मत पलटी.

जब फराह ने अंजलि से पूछा कि उन्हें करण की रॉकी रानी की प्रेम कहानी में कैसे रोल मिला, तब एक्ट्रेस ने बताया- साल 2020 में मैं अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल से गुजर रही थी. मैं इंडिया छोड़कर जाने का सोच रही थी, और एक्टिंग में आगे करियर ना बनाने का प्लान कर रही थी. मुझे कोई रोल नहीं मिल रहे थे, लॉकडाउन था और मेरे सारे पैसे खत्म हो रहे थे. मेरी जितनी भी बचत थी, सब छह महीनों में खत्म हो गई थी.

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'मुझे याद है मेरे दोस्त मुझे गोवा लेकर गए थे और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से मैसेज आया था. मैं उनसे अपनी पूरी जिंदगी मिल चुकी हूं और जब भी मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे यही कहा कि अपना वजन कम करो, फिर हम कुछ करते हैं. मेरी मां को भी शक हो रहा था. वो कह रही थीं कि बड़ी आई करण जौहर को मिलने, तुझे क्यों मिलेगा वो? लेकिन करण सर मेरी फोटो और ऑडिशन को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे.'

टीवी पर काम कर चुकीं अंजलि

बता दें कि अंजलि आनंद ने टीवी पर काफी काम किया. स्टार प्लस के दो सीरियल्स- ढाई किलो प्रेम और कुल्फी कुमार बाजेवाला में वो नजर आईं. इसके बाद साल 2021 में वो अक्षय कुमार की पिक्चर बेल बॉटम में भी थी. मगर उस फिल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं मिला. उनकी पहचान करण जौहर की फिल्म से बनी, और अब वो काफी अच्छा काम भी कर रही हैं.

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