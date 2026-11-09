scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साक्षी के प्यार में डूबे नजर आए धोनी, दिवाली पर वायरल हुईं खास तस्वीरें

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. धोनी चोट के कारण पिछले आईपीएल सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. अब सीएसके फैन्स की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि धोनी आईपीएल 2027 में मैदान पर उतरेंगे या नहीं.

Advertisement
X
धोनी ने फैमिली संग मनाई दिवाली, पत्नी साक्षी ने शेयर कीं तस्वीरें. (Photo: sakshisingh_r)
धोनी ने फैमिली संग मनाई दिवाली, पत्नी साक्षी ने शेयर कीं तस्वीरें. (Photo: sakshisingh_r)

दिवाली के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में धोनी और साक्षी पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं. साक्षी ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए फैन्स को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. हालांकि, इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा धोनी और साक्षी के रोमांटिक अंदाज की हो रही है.

एक तस्वीर में साक्षी अपने पति महेंद्र सिंह धोनी के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. वहीं, एक अन्य फोटो में दोनों अपनी बेटी जीवा के साथ दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों में धोनी हल्के हरे रंग के कुर्ते और साक्षी काले रंग के एथनिक आउटफिट में नजर आ रही हैं. साक्षी ने पोस्ट के कैप्शन में 'हैप्पी दिवाली' लिखा है.

दिवाली की इन तस्वीरों के बीच एमएस धोनी के IPL (इंडियन प्रीमियर लीग)  करियर को लेकर भी चर्चा जारी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान ने हाल ही में आईपीएल 2027 में खेलने की संभावना पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने साफ किया था कि अगले सीजन में खेलने का फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.

धोनी ने IPL 2027 को लेकर क्या कहा था?
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एमएस धोनी ने बताया था कि उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. दिसंबर से पहले वह इसकी रिपोर्ट के आधार पर आकलन करेंगे कि उनका शरीर एक और आईपीएल सीजन खेलने के लिए कितना तैयार है. उन्होंने अपने शरीर की तुलना पुरानी गाड़ी से करते हुए कहा था कि अगर वह फिट नहीं हुए तो उसे सड़क पर चलाने के लिए जरूरी चीजें ठीक करनी होंगी.

सम्बंधित ख़बरें

Sakshi Dhoni Welham Girls School
साक्षी धोनी का रीयूनियन, 20 साल पुराने दोस्तों संग मचाया धमाल, PHOTOS
Virat Kohli Birthday
'दौड़ जा...', जब मेरठ में मिले थे विराट, तब कहां पता था बनेंगे 'किंग'
Team India Trophy
सीरीज जीतकर श्रेयस ने युवा खिलाड़ी को सौंपी ट्रॉफी
Team India records at Eden Park, Auckland,
जहां है चौथा T20, वहां चेज मास्टर है टीम इंड‍िया, हर बार म‍िली जीत
Smriti Mandhana Hands Trophy to Jintimani Kalita
स्मृत‍ि की दर‍ियाद‍िली, सीरीज जीत 22 साल की ख‍िलाड़ी को सौंपी ट्रॉफी
Advertisement

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में पांच बार खिताब अपने नाम किया है. हालांकि, 2022 सीजन से पहले उन्होंने कप्तानी छोड़कर रवींद्र जडेजा को टीम की जिम्मेदारी सौंपी थी. लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के बाद धोनी को बीच सीजन में फिर से कप्तानी संभालनी पड़ी.

आईपीएल 2024 से पहले उन्होंने एक बार फिर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कमान सौंप दी. ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स अब तक खिताब नहीं जीत सकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ज्योत‍िष में क्या है सोने का महत्व, क‍िन लोगों को नहीं चाह‍िए पहनना? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन |
    सारा अली खान का दिवाली लुक देख फैंस हुए दीवाने |
    फुलझड़ी से स्काई शॉट समय जलाते कानून मंत्री के चेहरे के पास से गुजरा रॉकेट, बाल-बाल बचे अर्जुनराम मेघवाल  |
    Kangana Ranaut Lavish Temple Tour: शाही महल से कम नहीं कंगना रनौत का मंदिर, फूल-दीयों से सजाया, लगी श्रीनाथ जी की फोटो, खास है हर कोना |
    साक्षी के प्यार में डूबे नजर आए धोनी, दिवाली पर वायरल हुईं खास तस्वीरें |
    ...दिवाली की रात जब आजतक की टीम पहुंची AQI मॉनिटरिंग स्टेशन, देखें दिल्ली में REALITY CHECK |
    गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में हादसा: 10वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग, फायर ब्र‍िगेड ने मछलियों को भी बचाया |
    वियतनाम में एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे भारतीय पर्यटक, हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास |
    दिल्ली: नरेला मेंदिवाली पर 10 साल के बच्चे के पेट में घुसा रॉकेट, दर्दनाक मौत
    Advertisement