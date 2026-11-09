साक्षी के प्यार में डूबे नजर आए धोनी, दिवाली पर वायरल हुईं खास तस्वीरें

दिवाली के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में धोनी और साक्षी पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं. साक्षी ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए फैन्स को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. हालांकि, इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा धोनी और साक्षी के रोमांटिक अंदाज की हो रही है.

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एक तस्वीर में साक्षी अपने पति महेंद्र सिंह धोनी के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. वहीं, एक अन्य फोटो में दोनों अपनी बेटी जीवा के साथ दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों में धोनी हल्के हरे रंग के कुर्ते और साक्षी काले रंग के एथनिक आउटफिट में नजर आ रही हैं. साक्षी ने पोस्ट के कैप्शन में 'हैप्पी दिवाली' लिखा है.

दिवाली की इन तस्वीरों के बीच एमएस धोनी के IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) करियर को लेकर भी चर्चा जारी है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान ने हाल ही में आईपीएल 2027 में खेलने की संभावना पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने साफ किया था कि अगले सीजन में खेलने का फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.

धोनी ने IPL 2027 को लेकर क्या कहा था?

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एमएस धोनी ने बताया था कि उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. दिसंबर से पहले वह इसकी रिपोर्ट के आधार पर आकलन करेंगे कि उनका शरीर एक और आईपीएल सीजन खेलने के लिए कितना तैयार है. उन्होंने अपने शरीर की तुलना पुरानी गाड़ी से करते हुए कहा था कि अगर वह फिट नहीं हुए तो उसे सड़क पर चलाने के लिए जरूरी चीजें ठीक करनी होंगी.

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महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में पांच बार खिताब अपने नाम किया है. हालांकि, 2022 सीजन से पहले उन्होंने कप्तानी छोड़कर रवींद्र जडेजा को टीम की जिम्मेदारी सौंपी थी. लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के बाद धोनी को बीच सीजन में फिर से कप्तानी संभालनी पड़ी.

आईपीएल 2024 से पहले उन्होंने एक बार फिर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कमान सौंप दी. ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स अब तक खिताब नहीं जीत सकी है.

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