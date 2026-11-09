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फुलझड़ी से स्काई शॉट समय जलाते कानून मंत्री के चेहरे के पास से गुजरा रॉकेट, बाल-बाल बचे अर्जुनराम मेघवाल 

बीकानेर में बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मना रहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ बड़ा हादसा होते-होते टल गया.आतिशबाजी के दौरान जिस स्काई शॉट को वह जलाने जा रहे थे उसी को सामने से एक अन्य युवक ने जला दिया. जिससे रॉकेट उनके चेहरे के बेहद करीब से गुजरा. इसकी चिंगारियां मंत्री के कपड़ों पर भी गिरीं. गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ.

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बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मनाते समय कानून मंत्री के साथ यह हादसा हो गया (Photo: ITG)
बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मनाते समय कानून मंत्री के साथ यह हादसा हो गया (Photo: ITG)

दीपावली के मौके पर बीएसएफ जवानों के साथ खुशियां मना रहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ बड़ा हादसा होते-होते टल गया. आतिशबाजी के दौरान एक स्काई शॉट (रॉकेट) अचानक उनके चेहरे के बेहद करीब से निकल गया. इसकी चिंगारियां उनके कपड़ों पर भी गिरीं. गनीमत रही कि मंत्री को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक, अर्जुनराम मेघवाल बीएसएफ मुख्यालय में जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मना रहे थे. इस दौरान वहां दीपावली की खुशियां साझा करने के साथ आतिशबाजी भी की जा रही थी. इसी बीच कानून मंत्री भी फुलझड़ी की मदद से स्काई शॉट जलाने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि जब वह फुलझड़ी से स्काई शॉट को सुलगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सामने मौजूद एक अन्य युवक ने उसी स्काई शॉट में आग लगा दी. मंत्री इससे पहले कुछ समझ पाते, रॉकेट तेजी से बाहर निकला और उनके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजर गया. अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद लोग भी सकते में आ गए. रॉकेट से निकली चिंगारियां अर्जुनराम मेघवाल के कपड़ों पर भी गिरीं. हालांकि, समय रहते बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. घटना में मंत्री को कोई चोट नहीं आई.

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फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित हैं कानून मंत्री

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इस घटना के बाद राहत की बात यह है कि अर्जुनराम मेघवाल पूरी तरह सुरक्षित हैं. वह फिलहाल अपने निवास स्थान पर हैं. दीपावली के मौके पर बीएसएफ जवानों के बीच हुए इस घटनाक्रम ने कुछ देर के लिए उत्सव के माहौल में अफरा-तफरी पैदा कर दी.

 

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