Devi Chitralekha Diwali Photos: पीली साड़ी और माथे पर तिलक... कथावाचक देवी चित्रलेखा ने यूं मनाई दिवाली, पति संग दिए पोज; PHOTOS

Devi Chitralekha Diwali Photos: दिवाली पर जहां फिल्मी सितारों से लेकर टीवी सेलेब्स तक अपने ग्लैमरस अंदाज और आलीशान जश्न को लेकर चर्चा में हैं, वहीं मशहूर कथावाचक देवी चित्रलेखा ने अपने त्योहार की झलक कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई है. उनकी दिवाली की तस्वीरों में भारतीय परंपरा, भक्ति और परिवार के साथ बिताए खूबसूरत पलों की झलक देखने को मिल रही है. उन्होंने दिवाली का त्योहार अपने पति के साथ मनाया. तस्वीरों में वह दीये जलाने से लेकर रंगोली सजाने और फुलझड़ी जलाती नजर आ रही हैं. देवी चित्रलेखा ने रोशनी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. उनकी इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान उनका सादगी भरा देसी लुक खींच रहा है, जिसमें आध्यात्मिक रंग भी नजर आया. चलिए देखते हैं कि देवी चित्रलेखा ने दिवाली किस अंदाज में मनाई.



पीली साड़ी और माथे पर तिलक, ट्रेडिशनल अंदाज में दिखीं देवी चित्रलेखा

दिवाली के मौके पर देवी चित्रलेखा ने पीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी. उनकी साड़ी यूं तो प्लेन थी, लेकिन इसके फैब्रिक में थोड़ी शाइन थी. देवी चित्रलेखा ने साड़ी को गुलाबी रंग के ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो उनके लुक को खास बना रहा था. माथे पर चंदन का तिलक लगाए देवी चित्रलेखा बेहद खूबसूरत लग रही थीं.



उन्होंने गले में नेकलेस और कानों में ईयररिंग्स पहनकर अपने लुक को कंप्लीट किया. उनका यह अंदाज त्योहार की भारतीय परंपरा और सादगी को खूबसूरती से दिखा रहा था. उन्होंने अपने बालों को साइड पार्टिंग करते हुए खुला रखा.

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देवी चित्रलेखा के पति ने पहना कढ़ाई वाला कुर्ता

देवी चिलेखा के पति माधव तिवारी ने दिवाली के मौके पर हरे रंग का खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता और सफेद पायजामा पहना. दोनों ने दिवाली पर पारंपरिक कपड़े पहने. देवी चित्रलेखा पीली-सुनहरी साड़ी में खूबसूरत लग रही थीं, वहीं उनके पति हरे रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में काफी जच रहे थे. दोनों का देसी अंदाज त्योहार के रंग में रंगा नजर आया.

रंगोली के पास बैठकर सजाए दीये, घर को फूलों से सजाया

देवी चित्रलेखा की दिवाली की तस्वीरों में घर की डेकोरेशन भी खूब ध्यान खींच रही है. घर को गेंदे के फूलों की लड़ियों और रोशनी से सजाया गया था. रंगोली के पास रखे दीये त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे.

एक तस्वीर में देवी चित्रलेखा हाथों में दीयों की थाली लिए नजर आ रही हैं, तो दूसरी में वह जमीन पर बैठकर दीये सजाती दिखाई दे रही हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और त्योहार मनाने का यह सहज अंदाज बताता है कि दिवाली की असली खुशी छोटी-छोटी तैयारियों में भी छिपी होती है.

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पति के साथ जलाए दीये और दिए पोज

दिवाली के मौके पर देवी चित्रलेखा ने पति के साथ भी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट्स में एक-दूसरे के साथ पोज देते नजर आए. कहीं दोनों हाथों में दीये लिए मुस्कुराते दिखे, तो कहीं घर की डेकोरेशन के बीच साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं. सीढ़ियों पर बैठकर दीये के साथ दिए गए उनके पोज भी काफी प्यारे हैं.

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