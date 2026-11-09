scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में भारत को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भी भेजा था.

Advertisement
X
शेख हसीना की स्वदेश वापसी की तैयारी (Photo-ITG)
शेख हसीना की स्वदेश वापसी की तैयारी (Photo-ITG)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश लौटने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है. अगस्त 2024 में जन-आक्रोश और हिंसक विद्रोह के बाद भारत में शरण लेने के बाद से दूतावास के साथ उनका यह पहला औपचारिक संपर्क है.

लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक औपचारिक पत्र सौंपा. इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना के मौजूदा दस्तावेज रद्द किए जाने की रिपोर्टों के मद्देनजर उन्हें नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र शीघ्र जारी किए जाएं. वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत बांग्लादेश सरकार के दायित्वों का हवाला दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं. हालांकि, उनकी यह वापसी बांग्लादेश में नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा कर सकती है. नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए हिंसक क्रैकडाउन के मामले में उन्हें अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.

सम्बंधित ख़बरें

'यहां जगह नहीं', बांग्लादेश में रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग पर पोती गई स्याही
'आतंकियों को लाने के लिए पासपोर्ट नहीं', हसीना पर बोले बांग्लादेश के मंत्री
Angelo Mathews
क्रिकेट में पहली बार दिया गया ऐसा OUT, वर्ल्ड कप में मच गया था बवाल!
bangladesh news
‘शेख हसीना जिंदा हैं, तब तक शांति नहीं मिलेगी’, बांग्लादेश सरकार का आरोप
Sheikh Hasina
बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर शेख हसीना ने जताई चिंता
Advertisement

2024 से भारत में हैं शेख हसीना

जून 2024 में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रणाली के विरोध में शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक देशव्यापी जन-आंदोलन में बदल गया था, इसके बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर सैन्य विमान से भारत आना पड़ा था. उनकी पार्टी 'अवामी लीग' को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'जबतक शेख हसीना जिंदा हैं, शांति से नहीं रहने देंगी', गारमेंट मजदूरों के प्रोटेस्ट पर बांग्लादेश सरकार का बड़ा आरोप

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सारा अली खान का दिवाली लुक देख फैंस हुए दीवाने |
    फुलझड़ी से स्काई शॉट समय जलाते कानून मंत्री के चेहरे के पास से गुजरा रॉकेट, बाल-बाल बचे अर्जुनराम मेघवाल  |
    Kangana Ranaut Lavish Temple Tour: शाही महल से कम नहीं कंगना रनौत का मंदिर, फूल-दीयों से सजाया, लगी श्रीनाथ जी की फोटो, खास है हर कोना |
    साक्षी के प्यार में डूबे नजर आए धोनी, दिवाली पर वायरल हुईं खास तस्वीरें |
    ...दिवाली की रात जब आजतक की टीम पहुंची AQI मॉनिटरिंग स्टेशन, देखें दिल्ली में REALITY CHECK |
    गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में हादसा: 10वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग, फायर ब्र‍िगेड ने मछलियों को भी बचाया |
    वियतनाम में एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे भारतीय पर्यटक, हर्ष गोयनका ने लगाई क्लास |
    दिल्ली: नरेला मेंदिवाली पर 10 साल के बच्चे के पेट में घुसा रॉकेट, दर्दनाक मौत |
    पंजाब में दिवाली के दिन जली सबसे ज्यादा पराली, एक दिन में आए रिकॉर्ड 1,152 मामले |
    Govardhan Puja 2026: कल इस समय करें गोवर्धन पूजा, सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त
    Advertisement