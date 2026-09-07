scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई, दिल्ली HC की मंजूरी

स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. स्वतंत्र के वकील की मांग पर कोर्ट ने मामले को सुनने की मंजूरी दी है.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई. (FIle Photo-X)
दिल्ली हाई कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई. (FIle Photo-X)

जंतर-मंतर पर हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है. स्वतंत्र ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है. इसके लिए वकील उमेश शर्मा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दाखिल की है. वकील ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने मामले का जिक्र किया. इस पर कोर्ट ने सोमवार को ही याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी.

बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है. यह याचिका तब लगाई जाती है, जब किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप हो. इसमें अदालत से हिरासत की कानूनी स्थिति की जांच करने की मांग की जाती है. अब सोमवार को हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा.

बुलंदशहर से हुई थी गिरफ्तारी

सम्बंधित ख़बरें

Swatantra Bhardwaj
जंतर मंतर मारपीट केस: स्वतंत्र भारद्वाज की एक और दिन के लिए बढ़ी पुलिस रिमांड
Swatantra Bhardwaj
जंतर-मंतर मारपीटः स्वतंत्र की सम्राट-चिराग संग फोटो, लाखों में फॉलोअर्स
Swatantra taken into custody as SC ST and POCSO Act charges added.
स्वतंत्र भारद्वाज हिरासत में, पोक्सो और SC/ST एक्ट दर्ज
Swatantra Bhardwaj
स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
police arrests Swatantra Bhardwaj
स्वतंत्र भारद्वाज की हिरासत का विरोध, जुटे हिंदूवादी संगठन के लोग

स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 5 सितबंर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. वहां से स्वतंत्र  को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), POCSO और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज है. मामले में नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकाने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप हैं.

Advertisement

इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद नाबालिग पीड़िता को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे थे. इसके बाद नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी.

जंतर-मंतर पर मारपीट और कथित वीडियो से बढ़ा विवाद

पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट से हुई थी. इस घटना में संजय आजाद पर हमले का आरोप लगा था. बाद में इंटरनेट पर एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज मारपीट करने जैसी बातें कहते सुने गए. वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया. दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी कहा था कि स्वतंत्र ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है. उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात कही थी.

अब स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. इस सुनवाई में अदालत का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लेखपाल संध्या सिंह ने ली रिश्वत, SDM ने वापस कराया पूरा पैसा,रिपोर्ट लगाने के नाम पर हुआ खेल  |
    फैमिली पार्टी में गई और पीछे से हो गया कत्ल... कानपुर के दवा कारोबारी की हत्या में बहू के दावे पर उलझी पुलिस! |
    शराब, लड़कियों संग नाच-गाना, सड़कों पर अट्रैक्शन... पटाया में ट्रंप आर्मी की मौज- VIDEO |
    बिग बॉस से 2 मिनट में बेइज्जत होकर बाहर निकलीं रिया अहीर, लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? डिमांड में NEET प्रोटेस्ट गर्ल |
    'हनुमान अंश' देखने PVR पहुंचे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वीडियो वायरल |
    ‘मौत की इमारतों’ का खेल... कानून है, नियम हैं, फिर दिल्ली में क्यों नहीं रुकते हादसे? |
    'सरकारी खजाने को चूना नहीं चलेगा...' SC/ST राहत राशि मामले पर HC सख्त, पूरे यूपी में जांच के आदेश |
    CM योगी आदित्यनाथ बोले-डिजिटल लिटेरेसी और AI की जानकारी जरूरी |
    बिहार में बाढ़ का कहर बरकरार, पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें |
    Jio के नए एनिवर्सरी प्लान ने मचा दी हलचल, ₹3,599 में मिल रहा इतना कुछ!
    Advertisement