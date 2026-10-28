‘गर्म पानी पीना, ठंडा मत पीना’... न्यूजीलैंड में वैभव को मिला 'बलिया का प्यार'

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 अक्टूबर को 5 मैचों की टी 20 सीराज का तीसरा मैच वेलिंगटन में खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने 3-0 से सीरीज में बढ़त भी बना ली है.

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इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे टीम इंडिया के धमाकेदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. अभिषेक ने शानदार 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली. इस मैच में भारत ने मह 2.2 ओवरों (14 गेंदों) में ही टीम के 50 रन पूरे कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज टीम फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया.

हैल्लो वैभव हम लोग भी बलिया से हैँ गर्म पानी पीना ठंडा मत पीना ❤️ जब विदेश में अपने लोग मिल जाएँ और इतनी केयर करें तो कौन भावुक नहीं हो जाएगा! Credit owner https://t.co/fRW6PTveYp — Sanjay Singh (@SanjaySing92028) October 28, 2026

अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 133 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की. वैभव ने भी अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. वैभव ने 19 गेंदों में धमाकेदार 45 रनों की पारी खेली. वैभव ने अपनी इस पारी में 4 छक्के और 4 चौके जड़े.

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मैच खत्म होने के बाद वैभव का मैदान में एक प्यारा अंदाज भी देखने को मिला है. मैच के बाद वैभव फैन्स को ऑटोग्राफ दे रहे थे, तभी एक फैन ने उनसे कुछ ऐसा कहा, जिसने इस पल को खास बना दिया.

𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 👊 Fearless intent, mutual admiration and superb team character 🙌 Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi decode it all 🤝 - By @RajalArora Watch 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/JTgxuGM2xG — BCCI (@BCCI) October 28, 2026

दरअसल, एक फैन ने वैभव से कहा, 'वैभव, हम लोग भी बलिया से हैं.' इस पर वैभव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'अच्छा! इसके बाद फैन ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, 'ठीक हो? 'गर्म पानी पीना, ठंडा पानी मत पीना.'

फैन की इस बात पर वैभव का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वैभव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स बेहद प्यार दे रहे हैं.

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