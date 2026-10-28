6 गेंदों में 4 विकेट... मिचेल स्टार्क की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड ध्वस्त

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में स्टार्क ने 72 रन देकर 6 विकेट झटके हैं.

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इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. स्टार्क की गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद पहली पारी में 329 रनों पर सिमट गई.

158 रन की साझेदारी के बाद बिखरी साउथ अफ्रीकी टीम

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 अक्टूबर से केपटाउन में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

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साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और मार्केस एकरमैन ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 158 रनों की साझेदारी की. एकरमैन ने 95 रन बनाए, जबकि मार्करम ने 78 रनों की पारी खेली. हालांकि, इन दोनों के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके.

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It took only 6 deliveries & 3 mins for Mitchell Starc to take 4 Wickets W, 1LB, W, W, 0, W https://t.co/jup3O7FW8j — Parody Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) October 27, 2026

आखिरी 6 गेंदों में स्टार्क ने झटके 4 विकेट

मिचेल स्टार्क ने अपनी तेज रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया. उन्होंने अपनी आखिरी 6 गेंदों में 4 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया.

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स्टार्क ने डेविड बेडिंघम, वियान मुल्डर, रायन रिकेल्टन, मार्को यानसेन, गेराल्ड कोएत्जी और कगिसो रबाडा को अपना शिकार बनाया. एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 327 रन पर 6 विकेट था, लेकिन स्टार्क के कहर के चलते पूरी टीम 329 रनों पर ऑलआउट हो गई.

Stumps, Day 1! 🏟️ A flurry of wickets brings the day’s play to a close as #TheProteas are bowled out for 329 after 82.3 overs. 🇿🇦 We return tomorrow for Day 2, with play set to begin at 10:30am as Australia will come out to begin their first innings. 🏏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/2BgCEZ56FJ — Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2026

शेन वॉर्न का 24 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

इस मुकाबले में स्टार्क ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. वह केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर टेस्ट की एक पारी में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं.

इससे पहले यह रिकॉर्ड महान स्पिनर शेन वॉर्न के नाम था. वॉर्न ने साल 2002 में इसी मैदान पर 161 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे. अब स्टार्क ने 72 रन देकर 6 विकेट लेते हुए उनका 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके अलावा स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 20वीं बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया.

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सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 214 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पारी और 31 रनों से बाजी मारी थी. ऐसे में तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है.

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