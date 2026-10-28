scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पानी पी रहे, उसके 90 सैंपल फेल निकले, कहीं बैक्टीरिया तो कहीं TDS ज्यादा

हरियाणा में रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पीने के पानी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जांच में शामिल जिले के 90 स्कूलों के पानी के सैंपल फेल हो गए हैं. कहीं पानी में बैक्टीरिया मिला है तो कहीं टीडीएस ज्यादा पाया गया. इससे बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. विभाग ने अब दोबारा सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
जांच में जिले के 90 स्कूलों के पानी के सैंपल फेल. (Photo: Screengrab)
जांच में जिले के 90 स्कूलों के पानी के सैंपल फेल. (Photo: Screengrab)

रेवाड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साफ पानी उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में जिले के 90 सरकारी स्कूलों के पानी के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं. जिले में कुल 638 सरकारी स्कूल हैं. इनमें से 263 स्कूलों के पानी के सैंपल की जांच कराई गई थी, जिसमें से 90 स्कूलों के सैंपल फेल निकले. सबसे ज्यादा खराब स्थिति बावल, रेवाड़ी और नाहड़ खंड के स्कूलों में सामने आई है. रिपोर्ट आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने संबंधित स्कूलों में दोबारा सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं.

कई सरकारी स्कूलों में बच्चे हैंडपंप और बोरवेल का पानी पी रहे हैं. कुछ स्कूलों में जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी सप्लाई किया जाता है. इसके बावजूद जांच में विभिन्न सोर्स से लिए गए पानी के सैंपलों में खामियां सामने आई हैं. जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सैंपल में टीडीएस ज्यादा था. कुछ में बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई.

rewari 90 government schools water samples fail tds bacteria health risk

सम्बंधित ख़बरें

Telangana Farmer Police Assault
शिकायत लेकर थाने पहुंचे किसान को SI ने मारा थप्पड़, फूटा सिर!
TMC water from Ukai dam
सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र को राहत, गुजरात के उकाई डैम से मिलेगा 5 TMC पानी
नेपोटिज्म को लेकर क्या बोले सिल्वेस्टर स्टोन. (PHOTO: REUTERS)
'नेपोटिज्म है बेवकूफ', एक्टर ने उतार दी खाल, पानी-पानी हुआ होस्ट
Coconut Water Dispute, Street Fight
नारियल में पानी कम निकलने पर भिड़े दो पक्ष, सड़क पर मारपीट
bhind Girl ran away with lover
लड़की के तालाब में कूदने की झूठी कहानी, कैमरे ने खोला चौंकाने वाला राज

अगस्त-सितंबर में स्कूलों में पानी की जांच कराई गई थी. इसके तहत हैंडपंप, बोरवेल और नलों से पानी के सैंपल लेकर जनस्वास्थ्य विभाग की लैब में भेजे गए थे. जांच के बाद स्कूलों के प्रिंसिपल ने पानी कहां से आता है, इसकी जानकारी के साथ रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजी थी. रिपोर्ट के आंकड़ों से सामने आया कि 90 स्कूलों के पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे.

यह भी पढ़ें: जिस जमीन पर होना था पानी, वहां 25 साल से हो रही थी खेती, अब चला बुलडोजर, जानें पूरा मामला

Advertisement

जांच में सामने आया कि कई स्कूलों में आरओ और वाटर फिल्टर की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ स्कूलों में लगे आरओ लंबे समय से खराब पड़े हैं. बावल, रेवाड़ी और नाहड़ खंड के स्कूलों में स्थिति ज्यादा खराब निकली. इस मामले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) प्रदीप दहिया ने बताया पानी के सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उन स्कूलों में दोबारा सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं. दोबारा जांच के बाद ही पानी की शुद्धता की स्थिति साफ हो सकेगी.

इसको लेकर पब्लिक हेल्थ की भी ड्यूटी लगाई गई है. वहीं जिन स्कूलों के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है. वहीं पानी की शुद्धता इसको लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार को बच्चों की शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है. तभी यह सैंपल लिए गए, जो एक निरंतर प्रक्रिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10,000mAh बैटरी वाला Redmi K100 लॉन्च! 165Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर भी, जानें कीमत  |
    क्या होता है AQI कंट्रोल होम? जिसमें नहीं होता पॉल्यूशन का असर |
    अनंत अंबानी ने ऐसा क्या कहा, अचानक मुकेश अंबानी के छलक गए आंसू |
    PAK vs ENG: मैदान पर गुंडागर्दी करना हारिस रऊफ पर पड़ा भारी! जीत के बाद सरेआम की थी बदतमीजी, लगा भारी जुर्माना |
    हनुमान बने सनी देओल की दिखी झलक, रामायण पार्ट-2 की रिलीज डेट भी कंफर्म |
    अभिषेक की तूफानी पारी के बाद मेडिटेशन पर ईशान ने ली चुटकी |
    तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 3-0 से जीती सीरीज, चमके अभिषेक शर्मा |
    आधे भारत पर साइक्लोन अर्नब का साया, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा डराने वाला मंजर |
    मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता |
    'सरकार ही फैसला करेगी', जनगणना में OBC जातियों की अलग सूची की मांग पर SC की टिप्पणी
    Advertisement