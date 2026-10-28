scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ हत्याकांड: कैसे गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ऋषभ शुक्ला बना कातिल? सांपों-बंदूकों और भौकाली रील का शौकीन

लखनऊ के सआदतगंज में पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर व शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट ऋषभ शुक्ला ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया. तीन हत्याओं के बाद आरोपी हाथ में पिस्टल और मैगजीन लेकर घर के बाहर कुर्सी पर बैठ गया और मदद के लिए आने वालों को जान से मारने की धमकी दी. डिप्टी सीएम के आश्वासन और बुलडोजर कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार हुआ.

Advertisement
X
लखनऊ हत्याकांड का आरोपी ऋषभ शुक्ला (Photo- ITG)
लखनऊ हत्याकांड का आरोपी ऋषभ शुक्ला (Photo- ITG)

लखनऊ का सआदतगंज इलाका सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. यहां एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर ऋषभ शुक्ला ने खूनी खेल खेलते हुए तीन लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था. वारदात जितनी खौफनाक थी, हत्याकांड के बाद का मंजर उससे कहीं ज्यादा रूह कंपा देने वाला था. तीन कत्ल करने के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में मैगजीन थामकर अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गया.

वहीं, सड़क पर लहूलुहान हालत में तीनों लोग तड़प रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जा सके. सिरफिरे ऋषभ ने खुलेआम धमकी दी कि जो भी घायलों की मदद के लिए आगे आएगा, अगली गोली उसके सीने में उतारी जाएगी. आरोपी के इस खूंखार अंदाज से पूरे मोहल्ले में ऐसी दहशत फैली कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए.

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर एक शख्स अकेले इतनी फुर्ती और सटीक निशाने के साथ तीन लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है? 

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow murder case Deputy CM Brajesh Pathak visits victim home (Photo- ITG)
लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में बुलडोजर एक्शन! डिप्टी CM ने दिया अर्थी को कंधा
Yogi and Harsh
कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने CM योगी को हंसने पर किया मजबूर
Cyclone Arnab Track Route
लैंडफॉल के बाद अब किधर जाएगा अर्नब? क्या है लखनऊ-गोरखपुर कनेक्शन
CM Yogi Adityanath
योगी सरकार देगी गाय खरीदने के लिए 40 हजार रुपये, इस स्कीम को मिली मंजूरी
Owaisi Chandrashekhar
UP में बनेगा नया सियासी समीकरण? ओवैसी-चंद्रशेखर के बीच हो सकता है गठबंधन

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जब ऋषभ की कुंडली खंगाली गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. दरअसल, बेखौफ होकर गोलियां बरसाने वाला ऋषभ शुक्ला कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि शूटिंग का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है. उसकी यही प्रोफेशनल ट्रेनिंग और हथियारों की गहरी समझ इस ट्रिपल मर्डर की सबसे बड़ी वजह बनी.

Advertisement

ऋषभ शुक्ला को असल जिंदगी में फिल्मी डॉन की तरह रंगबाजी करने का शौक था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर ऋषभ के 34.5 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि वह खुद महज 69 लोगों को फॉलो करता है. उसने अपने अकाउंट पर अलग-अलग अत्याधुनिक बंदूकों और हथियारों के साथ दर्जनों तस्वीरें पोस्ट कर रखी हैं, जो उसके गन कल्चर के प्रति दीवानगी को साफ दर्शाती हैं. 

हथियारों के अलावा ऋषभ को खतरनाक सांपों और कुत्तों को पालने का भी शौक था. उसकी प्रोफाइल पर सांपों और डॉग्स के साथ कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं. शराब, सिगरेट और लेट नाइट पार्टियों का शौकीन ऋषभ सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक रसूखदार और दबंग लाइफस्टाइल का प्रदर्शन करता था. फिलहाल, इस शूटर की रंगबाजी ने तीन जिंदगियां लील ली है.

वारदात के बाद से ही मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश था और वे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहे थे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डिप्टी सीएम खुद पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे. उनके ठोस आश्वासन और बुलडोजर कार्रवाई के ऐलान के बाद आखिरकार परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और वे तीनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए.

Advertisement

इस दुख की घड़ी में डिप्टी सीएम ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, बल्कि खुद आगे बढ़कर मृतकों की अर्थी को कंधा भी दिया. इतना ही नहीं, वे श्मशान घाट तक गए और वहां चिता पर लकड़ी रखकर नम आंखों से मृतकों को अंतिम विदाई दी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लखनऊ हत्याकांड: कैसे गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ऋषभ शुक्ला बना कातिल? सांपों-बंदूकों और भौकाली रील का शौकीन |
    रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पानी पी रहे, उसके 90 सैंपल फेल निकले, कहीं बैक्टीरिया तो कहीं TDS ज्यादा |
    10,000mAh बैटरी वाला Redmi K100 लॉन्च! 165Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर भी, जानें कीमत  |
    क्या होता है AQI कंट्रोल होम? जिसमें नहीं होता पॉल्यूशन का असर |
    अनंत अंबानी ने ऐसा क्या कहा, अचानक मुकेश अंबानी के छलक गए आंसू |
    PAK vs ENG: मैदान पर गुंडागर्दी करना हारिस रऊफ पर पड़ा भारी! जीत के बाद सरेआम की थी बदतमीजी, लगा भारी जुर्माना |
    हनुमान बने सनी देओल की दिखी झलक, रामायण पार्ट-2 की रिलीज डेट भी कंफर्म |
    अभिषेक की तूफानी पारी के बाद मेडिटेशन पर ईशान ने ली चुटकी |
    तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 3-0 से जीती सीरीज, चमके अभिषेक शर्मा |
    आधे भारत पर साइक्लोन अर्नब का साया, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा डराने वाला मंजर
    Advertisement