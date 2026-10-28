10,000mAh बैटरी वाला Redmi K100 लॉन्च! 165Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर भी, जानें कीमत 

Xiaomi ने चीन में Redmi K100 लॉन्च कर दिया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की बैटरी है. इसके साथ 165Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 100W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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फोन को खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं.

Redmi K100 फिलहाल चीन में लॉन्च हुआ है. कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्च डेट या कीमत का ऐलान नहीं किया है. चीन में इसकी शुरुआती कीमत 3,499 युआन है, जो सीधे करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से करीब 50,000 रुपये होती है. हालांकि, इसे भारत में फोन की संभावित कीमत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स और दूसरे खर्चों के कारण कीमत अलग हो सकती है.

Redmi K100 की 10,000mAh बैटरी कितनी खास है?

आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में 5,000mAh से 6,000mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिलती है. ऐसे में Redmi K100 की 10,000mAh बैटरी इसे अलग बनाती है. बड़ी बैटरी का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो गेमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या दिनभर फोन का इस्तेमाल करते हैं.

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फोन में 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है. इसके अलावा यह 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यानी जरूरत पड़ने पर फोन से दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं.

गेमिंग के लिए 165Hz डिस्प्ले और Snapdragon प्रोसेसर

Redmi K100 में 6.83 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले दी गई है. इसका रिफ्रेश रेट 165Hz है. आसान भाषा में समझें तो स्क्रीन हर सेकंड 165 बार तस्वीर को रिफ्रेश कर सकती है. इससे सपोर्ट करने वाले गेम और ऐप में मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकता है.

फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. यह एक पुरानी फ्लैगशिप चिप है, जिसे Qualcomm ने 2024 में पेश किया था. इसके बावजूद यह भारी गेम और कई डिमांडिंग ऐप चलाने में सक्षम है. Redmi ने इसमें D2 डिस्प्ले चिप भी दी है, जो गेमिंग के दौरान स्क्रीन से जुड़े कामों में मदद करती है.

कैमरा भी है दमदार, मिलता है 50MP का मेन सेंसर

Redmi K100 में पीछे की तरफ दो कैमरे दिए गए हैं. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS का सपोर्ट मिलता है. इससे हाथ हिलने की वजह से फोटो और वीडियो में होने वाला धुंधलापन कम करने में मदद मिल सकती है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है.

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सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. हालांकि, सिर्फ मेगापिक्सल की संख्या से कैमरे की पूरी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

पानी और धूल से बचाव के लिए भी खास इंतजाम

Redmi K100 में IP69K रेटिंग दी गई है. कंपनी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, फोन को पानी और धूल से बचाव के लिए तैयार किया गया है. इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर, NFC और Wi-Fi 7 जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. फोन Android 17 पर आधारित HyperOS 4 के साथ आता है.

Redmi K100 की कीमत कितनी है?

चीन में Redmi K100 तीन कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है. 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 3,499 युआन, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,099 युआन है. वहीं, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत 4,499 युआन रखी गई है. भारतीय रुपये में इनकी सीधी कन्वर्जन वैल्यू करीब 50,000 रुपये, 58,500 रुपये और 64,200 रुपये बैठती है. ये भारत की आधिकारिक कीमतें नहीं हैं

क्या Redmi K100 भारत में आएगा?

फिलहाल Xiaomi ने Redmi K100 के भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि फोन भारत में इसी नाम से आएगा या इसकी कीमत कितनी होगी. हालांकि इतना तय है कि कंपनी इसे भारत में भी लॉन्च करेगी.

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