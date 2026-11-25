15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जब से क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले का दम दिखाना शुरू किया है, तब से उनकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है. कभी जसप्रीत बुमराह तो कभी पैट कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करने वाले वैभव ने UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन ठोककर नया इतिहास रच दिया.

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उनकी इस पारी के बाद बिहार के कोच अशोक कुमार ने ऐसा बयान दिया है, जो इस युवा बल्लेबाज की क्षमता और भविष्य को लेकर काफी कुछ कहता है. अशोक कुमार ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बड़ी मछली हैं और उनके लिए तालाब छोटा पड़ रहा है.

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उन्होंने TOI से कहा, 'वो समंदर के लिए पैदा हुआ है, अभी तो बस एक छोटे से तालाब में है.' अशोक कुमार ने वैभव के साथ मनीष ओझा के साथ मिलकर करीब से काम किया है. उनका मानना है कि वैभव की असली क्षमता अभी सामने आना बाकी है.

40 गेंदों में 150 रन, वो छक्का जिसने सबको चौंकाया

UAE के खिलाफ दोहा में खेले गए मुकाबले में वैभव की बल्लेबाजी किसी वीडियो गेम जैसी नजर आई. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में शतक और 40 गेंदों में 150 रन पूरे किए. 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका लगाया गया छक्का खास चर्चा में रहा. UAE के तेज गेंदबाज जाहिद अली ने ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद फेंकी. वैभव ने आगे की ओर वजन डालते हुए उसे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया.

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यह गेंद बल्लेबाज को रोकने के इरादे से फेंकी गई थी, लेकिन वैभव ने उसे भी दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया. उन्होंने इस पारी में कुल 28 छक्के लगाए और 204 रन बनाकर भारत A को 14.2 ओवर में ही जीत दिला दी.

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कम मूवमेंट में इतनी ताकत कैसे पैदा करते हैं वैभव?

वैभव की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह बड़े शॉट खेलने के लिए बहुत ज्यादा शरीर नहीं हिलाते. न तो उनका स्ट्राइड बहुत बड़ा होता है और न ही उन्हें बड़े ट्रिगर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है. शरीर का वजन और हाथों की ताकत इस्तेमाल करके वह असाधारण पावर पैदा करते हैं.

राजस्थान रॉयल्स में वैभव के मेंटर जुबिन भरूचा ने उनकी इस तकनीक को समझाया है. उनके मुताबिक, वैभव का ऊपरी शरीर काफी अच्छी तरह से मुड़ा हुआ रहता है. शॉट खेलते समय उनकी पीठ में गहरा झुकाव होता है और शरीर का ज्यादातर वजन पिछले पैर पर रहता है. इससे उनका सिर गेंद की लाइन के बाहर तक पहुंच जाता है और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद भी उनकी नजरों के सामने आ जाती है.

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भरूचा के मुताबिक, वैभव अपने कूल्हों को आगे की तरफ ज्यादा नहीं खिसकाते. इससे उनका शरीर एक मजबूत स्थिति में रहता है और वह कूल्हों तथा कंधों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर शॉट खेल पाते हैं. उनका अगला पैर भी बहुत कम मूवमेंट करता है और उस पर ज्यादा वजन नहीं आता. इसी वजह से वह पारंपरिक तरीके से आगे बढ़े बिना भी ताकतवर शॉट लगा पाते हैं.

भरूचा ने वैभव की इस तकनीक की तुलना क्रिकेट के पुराने महान बल्लेबाजों डॉन ब्रैडमैन और ग्रीम पोलॉक से भी की. उन्होंने बताया कि इन बल्लेबाजों की तरह वैभव भी अपने हाथों और बल्ले को शरीर के सामने रखकर शॉट खेलने की स्थिति बनाते हैं. ब्रैडमैन अपने पूरे करियर में 10 से भी कम बार LBW आउट हुए थे, जबकि ग्रीम पोलॉक कभी LBW आउट नहीं हुए. भरूचा के मुताबिक, वैभव की पीठ का गहरा झुकाव उन्हें भी ऐसी स्थिति बनाने में मदद करता है.

इस तकनीक का एक फायदा यह भी है कि वैभव गेंद की लेंथ को लेकर बहुत जल्दी किसी एक शॉट के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते. वह आखिरी समय तक गेंद के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं और लगभग हर गेंद को रन बनाने के मौके में बदलने की क्षमता रखते हैं.

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शुभमन गिल भी बता चुके हैं वैभव की खासियत

वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ सिर्फ कोच और मेंटर ही नहीं, बल्कि भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी कर चुके हैं. IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दूसरे क्वालिफायर के बाद गिल ने वैभव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाजों में से एक बताया था.

गिल ने कहा था कि उन्होंने किसी को इस अंदाज में बल्लेबाजी करते नहीं देखा. उन्होंने वैभव की सिर्फ हिटिंग ही नहीं, बल्कि उनकी बायोमैकेनिक्स और हाथों की गति (Hand Speed) को भी असाधारण बताया था. गिल का मानना था कि आने वाले वर्षों में वैभव के खिलाफ खेलने वाली टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

वैभव अब लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज 50, 100, 150 और 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. 15 साल की उम्र में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे इस खिलाड़ी को लेकर बिहार के कोच अशोक कुमार की बात इसी ओर इशारा करती है कि वैभव की उड़ान अभी शुरू हुई है. उनके लिए क्रिकेट का मौजूदा दायरा वाकई एक छोटा तालाब हो सकता है.

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