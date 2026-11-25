महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजीनगर सेशन कोर्ट के बाहर सोमवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब करीब चार हमलावरों ने मंदार मारुति किवले पर जानलेवा हमला कर दिया. घटना दोपहर करीब 1:15 बजे की बताई जा रही है. चश्मदीदों के मुताबिक, मंदार कोर्ट के गेट नंबर-4 की तरफ से भाग रहा था और उसके पीछे हथियार लेकर कुछ लोग दौड़ रहे थे.

और पढ़ें

हमलावरों ने उसे घेरकर धारदार हथियारों से हमला किया. उसके हाथ और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

शुरुआती जानकारी में हमलावरों की ओर से गोली चलाने की बात सामने आई थी. हालांकि, पुणे पुलिस के डीसीपी क्राइम के मुताबिक, इलाज कर रहे डॉक्टरों ने मंदार के शरीर पर गोली लगने के निशान नहीं पाए हैं. पुलिस ने घटनास्थल से दो हथियार बरामद किए हैं. हमले में शामिल संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें जुटी हैं.

भाई की हत्या का बदला लेने की आशंका

पुलिस जांच में इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. मामले में मुख्य आरोपी अक्षय चव्हाण बताया जा रहा है, जो पुणे के कात्रज इलाके का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, अक्षय के भाई की करीब दो साल पहले हत्या हुई थी. मंदार किवले भी उस हत्या के मामले में आरोपी था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पति की नाराजगी का खौफनाक अंजाम! मां ने की 2 बेटियों को गला घोंटकर मारा, तीसरी ने भागकर बचाई जान

बताया जा रहा है कि हमले को अंजाम देने के लिए 10 से 15 लड़कों को सुपारी दी गई थी. ये सभी लड़के रातभर अंबेगांव इलाके में रुके थे. इसके बाद मौका देखकर कोर्ट परिसर के बाहर मंदार पर हमला किया गया.

कोर्ट के बाहर हमले से सुरक्षा पर सवाल

मंदार के खिलाफ साल 2025 में हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था और वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. अब दिनदहाड़े अदालत परिसर के बाहर उस पर हुए हमले ने पुणे में कानून-व्यवस्था और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ हमले की पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----