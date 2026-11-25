दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर 32 वर्षीय एक महिला की उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर हत्या कर दी. मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस उपाधीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि महिला के पति, शशि प्रकाश राय (38) को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

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यह घटना 21 नवंबर की रात फेफना थाना क्षेत्र के मालदीपुर गांव में हुई, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में प्रियंका राय की मौत हो गई. महिला के पिता की शिकायत के आधार पर, उसके पति, दो देवरों (चंद्र प्रकाश और रिंकू राय) और पति के दो भतीजों (सुधांशु और हर्षित) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

तीन साल पहले हुई थी शादी

एफआईआर के अनुसार प्रियंका की शादी तीन साल पहले 27 फरवरी को शशि प्रकाश राय से हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे. शिकायत में कहा गया है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई.

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आरोप है कि करीब ढाई महीने पहले प्रियंका के बेटी को जन्म देने के बाद उसे परेशान करने का सिलसिला और तेज हो गया. एफआईआर के मुताबिक, 21 नवंबर को प्रियंका ने अपने पिता को फोन करके बताया कि अगर मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं हुई, तो ससुराल वाले उसे मार डालेंगे. कुमार ने बताया कि बाकी आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.

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