शादियों का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई मजेदार वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हे की मस्ती दिख रही है तो कहीं दुल्हन के डांस के वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी के स्टेज पर स्पार्कल गन यानी फुलझड़ी जैसी चिंगारी छोड़ने वाली गन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर हाथों में स्पार्कल गन लेकर पोज देते नजर आते हैं. इसी दौरान दुल्हन एक गन को कुछ पल के लिए अपने मुंह के पास भी ले जाती है. इसके बाद दोनों गन चलाते हैं और तेज चिंगारियां निकलने लगती हैं. इसी दौरान कुछ चिंगारियां दुल्हन के चेहरे के पास जाती दिखाई देती हैं. वीडियो में दूल्हा इसके बाद भी अपनी मस्ती में गन चलाता और कैमरे के सामने पोज देता नजर आता है.

वीडियो का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कई यूजर्स ने शादी में इस तरह के स्टंट को लापरवाही बताया और सावधानी बरतने की बात कही. एक यूजर ने लिखा कि अगर चिंगारी आंख में चली जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. वहीं एक अन्य यूजर ने इसे सिर्फ दिखावे के लिए किया गया स्टंट बताया.

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देखें वीडियो

अभी कौन से मैने फेरे ले लिए जो चिंता करूं। पहले अपनी फुलझड़ी पूरी चलाऊंगा। 🤓😎 https://t.co/UwGdAhidwm — Akhilesh Hindustani (@byakhileshyadav) November 25, 2026

यह वीडियो 25 नवंबर 2026 को एक्स यूजर @byakhileshyadav ने शेयर किया था. इसके साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया, ''अभी कौन से मैंने फेरे ले लिए जो चिंता करूं. पहले अपनी फुलझड़ी पूरी चलाऊंगा.'' पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.

शादी समारोह में स्पार्कल गन से हादसे के इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. आइए, आपको ऐसे ही कुछ वीडियो दिखाते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हे के हाथ में मौजूद स्पार्कल गन से चिंगारियां निकल ही रही थीं कि अचानक गन फट गई. हादसे से घबराए दूल्हे ने तुरंत गन को दूर फेंक दिया.

Twlling u guys again: Should ban these Stupidity in Marriages https://t.co/zzfSg2zVI7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 23, 2026

एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आजकल शादियां रील इवेंट जैसी होती जा रही हैं, जहां हर चीज इंस्टा के लिए कंटेंट बनाने के इर्द-गिर्द घूमती है. यूजर ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वह ऐसी ही एक शादी में शामिल हुआ था, जहां पूरा फोकस रील और इंस्टा पर था.

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