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'पुजारा हमें बहुत परेशान करते थे...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन का छलका दर्द, याद किए पुराने दिन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. पेन ने बताया कि पुजारा की शानदार एकाग्रता और डिफेंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ी परेशानी बनते थे.

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पूर्व ऑस्ट्रलियाई कप्तान ने पुजारा को लेकर किया खुलासा (Photo: Getty)
पूर्व ऑस्ट्रलियाई कप्तान ने पुजारा को लेकर किया खुलासा (Photo: Getty)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने भारत के खिलाफ अपने पुराने मुकाबलों को याद करते हुए चेतेश्वर पुजारा को लेकर बड़ा बयान दिया है. पेन ने कहा कि पुजारा को आउट करना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए काफी मुश्किल होता था और उनकी बल्लेबाजी टीम को हमेशा परेशान करती थी.

पेन इस समय ऑस्ट्रेलिया-ए टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया-ए और भारत-ए के बीच पुडुचेरी में चार दिवसीय मुकाबला शुरू होने से पहले उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में भारत में ए- टूर के महत्व पर बात की.

उनका कहना है कि युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा खेलने का अनुभव मिलना जरूरी है, क्योंकि आने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जनवरी से मार्च 2027 के बीच खेली जानी है. 

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'पुजारा हमें परेशान करते थे'

जब पेन से पूछा गया कि उनके कप्तानी में किस भारतीय बल्लेबाज को आउट करना सबसे मुश्किल था, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया.

पेन ने पुजारा की बल्लेबाजी की खासियत बताते हुए कहा कि उनकी एकाग्रता और अनुशासन शानदार था और वह विकेट पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे. ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार उन्हें आउट करने की कोशिश करती थी, लेकिन पुजारा आसानी से अपना विकेट नहीं देते थे. 

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पेन के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आखिरकार पुजारा के खिलाफ सफलता मिली और पैट कमिंस ने उन्हें विकेट के पीछे कैच कराकर आउट करने का तरीका खोजा.

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पंत की गाबा पारी भी याद की

टिम पेन ने ऋषभ पंत की गाबा टेस्ट की यादगार पारी को भी याद किया. उन्होंने कहा कि पंत ऑस्ट्रेलिया आए और जिस तरह आक्रामक तथा आत्मविश्वास के साथ खेले, उसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया.

पेन ने कहा कि पंत ने उच्च स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में भी इसी तरह का आत्मविश्वास विकसित करने की बात कही. 

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2027 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर भी बोले

पेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अगली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बेहद महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से उतने रन नहीं आए हैं जितने टीम चाहती थी, लेकिन टीम में अब भी कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे के लिए अच्छी तैयारी करेगी. 

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