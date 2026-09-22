'सपा की सरकार ही नहीं बननी और नेता मंत्री पद के सपने देख रहे', इंद्रजीत सरोज के बयान पर राजभर का अखिलेश पर तंज

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. राजभर ने 9 सितंबर के बाद आज यह पोस्ट किया है. अपनी नाराजगी के दौरान अखिलेश यादव पर चुप रहने वाले राजभर योगी सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार समेत कई अफसरों के तबादले के बाद संतुष्ट होकर दोबारा सक्रिय हुए हैं. राजभर ने सपा राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से 2027 में बनने वाली सरकार, मंत्री पद और कार्यकर्ताओं को मिलने वाली छूट पर जवाब मांगा है.

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इंद्रजीत सरोज के बयान पर राजभर का तंज

ओम प्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि सपा नेता कमाल के साथ धमाल भी कर रहे हैं. पहले आजम खान को गृह मंत्री बनाने का सपना देखा जा रहा था और अब विधायक अभी से मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं. दरअसल, बीते दिनों सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा था कि 2027 में सपा सरकार बनने पर उन्हें बड़े मंत्री पद से कोई नहीं रोक पाएगा.

बालू-मिट्टी की खुली छूट और लूट का आरोप

राजभर ने आरोप लगाया कि इंद्रजीत सरोज कार्यकर्ताओं को जेसीबी-डंपर लगाकर बालू और मिट्टी खोदने की खुली छूट देने की बात कर रहे हैं. राजभर ने पूछा कि चुनाव में समय होने और जनता का फैसला आने से पहले ही मंत्री पद तथा बालू-मिट्टी का हिसाब-किताब शुरू हो गया है? उन्होंने तंज कसा कि 10 साल सत्ता से बाहर रहना लंबा समय होता है.

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चाचा शिवपाल के विभाग पर भी कसा तंज

राजभर ने आगे लिखा कि जनता कोई खाली कुर्सी नहीं है जिस पर जब चाहा बैठ गए. उन्होंने अखिलेश से पूछा कि 2027 के लिए किस-किस को कौन सा विभाग सपने में बांटा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'चच्चू' भी अपने विभाग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी सपने में बता दीजिए कि पीडब्ल्यूडी देंगे या सिंचाई, ताकि नींद अच्छी आए.

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