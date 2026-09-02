पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 'नकली चोट' का खेल! इंजमाम-उल-हक के भतीजे इमाम-उल-हक आए लपेटे में, जांच करेगा PCB

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (pCB) का इंग्लैंड दौरा मैदान के बाहर भी विवादों से घिर गया है. टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक (Imam-ul-Haq) को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. इंग्लैंड में दो टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की करारी हार के बाद जिन 7 खिलाड़ियों को बीच दौरे से वापस भेजा गया, उनमें इमाम भी शामिल थे.

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इमाम मंगलवार को लंदन से पाकिस्तान लौट आए. रिपोर्ट के मुताबिक, उनका पाकिस्तान पहुंचना बेहद शांत और लो-प्रोफाइल रहा. लेकिन टीम से उनकी वापसी जितनी खामोशी से हुई, उनके खिलाफ जांच का मामला उतना ही गंभीर होता जा रहा है.

आखिर इमाम की चोट पर क्यों उठे सवाल?

इमाम-उल-हक को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान काफ मसल (calf muscle) में चोट लगी थी. टीम मैनेजमेंट ने टेस्ट के दूसरे दिन बयान जारी कर बताया था कि फील्डिंग के दौरान पहले दिन उन्हें चोट लगी है.

बाद में इस चोट को मसल टियर (muscle tear) बताया गया. इसी चोट की वजह से इमाम दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके. लेकिन अब PCB इस पूरे मामले की जांच करना चाहता है. टीम और बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इमाम की चोट का मामला ही उन कारणों में से एक है, जिसने बोर्ड को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया. एक सूत्र ने कहा कि इमाम मुश्किल में हैं और जब उन्हें बोर्ड की जांच कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा तो वह कानूनी सलाह भी ले सकते हैं.

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क्या इमाम ने चोट का नाटक किया था?

इमाम पर फिलहाल चोट फर्जी बनाने का आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन उनकी इंजरी को लेकर संदेह जरूर गहरा गया है. मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने सार्वजनिक तौर पर बताया था कि टीम के पूर्व फिजियो क्लिफ डीकॉन ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान इमाम की चोटों के पैटर्न को संदिग्ध बताया था. यानी PCB के पास इमाम की चोट को लेकर पुराने सवालों का रिकॉर्ड भी मौजूद है.

न्यूजीलैंड दौरे की रिपोर्ट ने बढ़ाई मुश्किल

इमाम की मौजूदा परेशानी सिर्फ इंग्लैंड दौरे तक सीमित नहीं है. पिछले साल PCB की एक जांच कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें इमाम को न्यूजीलैंड दौरे के दौरान पैर के अंगूठे की चोट (toe injury) को फर्जी बनाने का दोषी पाया गया था. मीडिया में इस जांच कमेटी की रिपोर्ट को काफी प्रमुखता से उठाया गया.

अब इंग्लैंड में उनकी काफ मसल इंजरी पर उठे सवालों के साथ पुराना मामला भी जुड़ गया है. यही वजह है कि PCB इस बार पूरे मामले की औपचारिक जांच कराने के मूड में है.

पाकिस्तान ने बीच दौरे में ही क्यों बदली टीम?

इंग्लैंड में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए शुरुआती दो टेस्ट मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा. लगातार हार और टीम के प्रदर्शन को लेकर बढ़ते गुस्से के बाद PCB ने बड़ा फैसला लिया. बोर्ड ने सिर्फ 7 खिलाड़ियों को घर वापस भेजने का फैसला नहीं किया, बल्कि दौरे के बीच में ही हेड कोच और बॉलिंग कोच को भी बदल दिया.

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PCB के इस कदम ने पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मचा दी. टीम के प्रदर्शन के साथ-साथ ड्रेसिंग रूम (dressing room) के अंदर के हालात और खिलाड़ियों के रवैये को लेकर भी सवाल उठने लगे.

इमाम के साथ रिजवान भी PCB के निशाने पर

सूत्रों के मुताबिक, इमाम की चोट के अलावा मोहम्मद रिजवान का कथित गैर-जिम्मेदाराना रवैया भी PCB के सख्त फैसले की वजहों में शामिल रहा. यानी बोर्ड की नाराजगी सिर्फ मैदान पर खराब प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी. खिलाड़ियों की फिटनेस, रवैये और ड्रेसिंग रूम के अंदर के मुद्दों ने भी PCB को कार्रवाई के लिए मजबूर किया.

तीसरा टेस्ट खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया

पाकिस्तान के तीसरे और आखिरी टेस्ट का इंतजार किए बिना ही PCB ने 7 खिलाड़ियों को घर वापस भेजने का फैसला कर लिया. बोर्ड का यह कदम काफी असामान्य माना गया.

एक सूत्र के मुताबिक, तीसरा टेस्ट पूरा होने से पहले ही वरिष्ठ खिलाड़ियों को वापस बुलाने का फैसला इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पर्दे के पीछे कुछ गंभीर गड़बड़ चल रही थी. इसी के बाद PCB ने टीम के प्रदर्शन, इमाम की चोट और ड्रेसिंग रूम से जुड़े दूसरे मुद्दों की जांच कराने का फैसला किया.

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अब जांच कमेटी के सामने होगी पेशी

PCB की योजना है कि खिलाड़ी इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद जांच का सामना करेंगे. इमाम की चोट भी इस जांच का अहम हिस्सा होगी. बोर्ड यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि इंग्लैंड में लगी चोट वास्तव में कितनी गंभीर थी और क्या इसी वजह से वह दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर सके. साथ ही पुराने मामलों और चोटों के पैटर्न को भी जांच में शामिल किए जाने की संभावना है.

इमाम-उल-हक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक के भतीजे हैं. उन्होंने 2017 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अब तक वह 31 टेस्ट, 75 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं.

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