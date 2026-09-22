स्मृति मंधाना ने रच दिया नया इतिहास... ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है. मंगलवार, 22 सितंबर को एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट के गोल्ड मेडल (फाइनल) मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे कर लिए. इस मुकाबले में मंधाना को इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी. उन्होंने महज 10 गेंदों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया.

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11 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर

स्मृति मंधाना अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने यह उपलब्धि टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर हासिल की है.

मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ पारी की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया. उन्होंने सुगंधिका कुमारी की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपने 11 हजार रन पूरे किए.

𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦 🌟



Smriti Mandhana with another magnificent milestone to her name 🫡



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तीनों फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में 788 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं.

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वनडे क्रिकेट में मंधाना ने 120 मैचों में 5,411 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 14 शतक और 35 अर्धशतक निकले हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 178 मैचों में 4,788 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 2 शतक और 36 अर्धशतक हैं.

Innings Break!#TeamIndia put up the highest-ever total in women's cricket at the #AsianGames 💥



Over to our bowlers in the Gold Medal match 👌



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एशियन गेम्स फाइनल में भी चला मंधाना का बल्ला

श्रीलंका के खिलाफ भारत की शुरुआत बेहद तेज रही. मंधाना और शेफाली वर्मा ने पावरप्ले में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया. शेफाली 29 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुईं.

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हालांकि, स्मृति फाइनल मैच में 45 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो गईं. स्मृति ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 7 छक्के जड़े. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 216/3 रन बनाए.

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