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लालबागचा राजा के दरबार में शाहरुख खान, मैनेजर के दुपट्टे से पोछा चेहरा, पास खड़ी दिखीं पत्नी-बेटी

Shah Rukh Khan visits Lalbaugcha Raja: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे, जहां बप्पा की भक्ति में लीन उनका एक सादगी भरा अंदाज देखने को मिला. दर्शन के दौरान किंग खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से चेहरा पोछते नजर आए.

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लालबागचा राजा के दरबार में शाहरुख खान (Photo: ITG)
लालबागचा राजा के दरबार में शाहरुख खान (Photo: ITG)

गणपति उत्सव की पूरे देश में धूम है. इस खास अवसर पर तमाम सितारे मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान बप्पा के दरबार में किंग खान मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से चेहरा पोछते नजर आए.

भक्ति में लीन शाहरुख खान

शाहरुख खान, लालबागचा राजा के दरबार में पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी संग दिखाई दिए. किंग खान ने बप्पा के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया. 

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पंडाल से शाहरुख खान के कई अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. गौरी खान और सुहाना, शाहरुख के साथ खड़ी नजर आईं. ये खास मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा को बिल्कुल अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शाहरुख खान को भक्ति में लीन देखकर फैंस भी खुशी से गदगद हो गए हैं. खास बात यह है कि इस बार शाहरुख ने पैपराजी को इग्नोर भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज दिए.

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कुर्ते में छाए शाहरुख


ब्लू कुर्ते-पायजामे में किंग खान काफी जंच रहे हैं. ग्रीन सूट में सुहाना खान का ट्रेडिशनल लुक भी देखते ही बनता है. वहीं, गौरी खान भी येलो सूट में स्टनिंग लगीं. सभी का एथनिक लुक देखने लायक है. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शाहरुख खान यूं तो मुस्लिम हैं, लेकिन वो हर धर्म को बराबर मानते हैं और हर धर्म की इज्जत करते हैं. उनके घर में हर साल बप्पा विराजते हैं. किंग खान का यही अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना देता है. क्यों सही कहा ना हमने?
 

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