India vs Japan T20 Live Score: कर लो जापान फतह...थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

भारतीय क्रिकेट इतिहास में मंगलवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. टीम इंडिया आज जापान के खिलाफ उसके घर में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. केंटो के साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले इस मुकाबले पर फैन्स की नजरें बनी हुई है. पिच गीला होने के कारण टॉस में देरी हो रही है.

और पढ़ें

यह मुकाबला भारत और जापान के बीच शुरू की गई 'स्पोर्ट 75' पहल का हिस्सा है. इस पहल की नींव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए शिखर सम्मेलन के दौरान पड़ी थी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच खेल संबंधों को और मजबूत करना है.

एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम इस मैच को बेहतरीन तैयारी के रूप में देख रही है. टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले संजू सैमसन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा एक बार फिर लय बिखेरने को तैयार हैं.

चोट के बाद वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी और घातक फॉर्म में नजर आ रहे हैं. रवि बिश्नोई के पास इस मैच और आने वाले एशियन गेम्स के जरिए यह साबित करने का सुनहरा मौका है कि वह वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी में टीम के लिए एक परफेक्ट नंबर-2 स्पिनर हैं.

Advertisement

क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?

जापानी संस्कृति और वहां के हालातों को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर काफी उत्साहित दिखे. उन्होंने कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जाने से बिल्कुल अलग है. यह हमारा यहां पहला अनुभव है. यहां के लोग और उनकी संस्कृति अनुशासन के मामले में बहुत अलग है. मैं नई संस्कृति को अपनाने और माहौल में जल्दी ढलने में यकीन रखता हूं. यह हमारे लिए एक नई और रोमांचक चुनौती है.

वॉशिंगटन सुंदर ने की जापान प्रीमियर लीग (JPL) की तारीफ

ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने जापानी क्रिकेट की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जापान और जापान प्रीमियर लीग (JPL) के कुछ खिलाड़ी भविष्य में आईपीएल (IPL) तक पहुंचते हैं, तो यह क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात होगी. उन्होंने कहा कि वह अपने साथियों से भी कहेंगे कि वे यहां के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीब से नजर रखें.

---- समाप्त ----