scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs Japan T20 Live Score: कर लो जापान फतह...थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

India vs Japan T20 Live Score: भारत और जापान के बीच होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Advertisement
X
भारत-जापान में टक्कर. (PHOTO: Reuters)
भारत-जापान में टक्कर. (PHOTO: Reuters)

भारतीय क्रिकेट इतिहास में मंगलवार का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. टीम इंडिया आज जापान के खिलाफ उसके घर में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. केंटो के साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले इस मुकाबले पर फैन्स की नजरें बनी हुई है. पिच गीला होने के कारण टॉस में देरी हो रही है.

यह मुकाबला भारत और जापान के बीच शुरू की गई 'स्पोर्ट 75' पहल का हिस्सा है. इस पहल की नींव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए शिखर सम्मेलन के दौरान पड़ी थी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच खेल संबंधों को और मजबूत करना है.

 एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम इस मैच को बेहतरीन तैयारी के रूप में देख रही है. टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले संजू सैमसन और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा एक बार फिर लय बिखेरने को तैयार हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Asian Games
वैभव से छोटी इस 13 साल की लड़की ने मचाया गदर, गोल्ड जीत रचा इतिहास
Suchika Tariyal Asian Games
हरियाणा की बेटी सुचिका ने जापान में लहराया परचम
1986's tied match between India vs Australia in Chennai
आखिरी 8 गेंद, 4 रन और 1 विकेट... जब चेन्नई में टाई हुआ टेस्ट मैच
India-Japan
जापान में 'डोजुआन' तूफान...भारत के मैच पर संकट, बढ़ी टेंशन
Sai Sudharasan
NZ टूर से पहले सुदर्शन का टेस्ट, ओपनिंग स्लॉट के लिए ठोकेंगे दावेदारी

चोट के बाद वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी और घातक फॉर्म में नजर आ रहे हैं. रवि बिश्नोई के पास इस मैच और आने वाले एशियन गेम्स के जरिए यह साबित करने का सुनहरा मौका है कि वह वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी में टीम के लिए एक परफेक्ट नंबर-2 स्पिनर हैं.

Advertisement

क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?

जापानी संस्कृति और वहां के हालातों को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर काफी उत्साहित दिखे. उन्होंने कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जाने से बिल्कुल अलग है. यह हमारा यहां पहला अनुभव है. यहां के लोग और उनकी संस्कृति अनुशासन के मामले में बहुत अलग है. मैं नई संस्कृति को अपनाने और माहौल में जल्दी ढलने में यकीन रखता हूं. यह हमारे लिए एक नई और रोमांचक चुनौती है. 

वॉशिंगटन सुंदर ने की जापान प्रीमियर लीग (JPL) की तारीफ

ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने जापानी क्रिकेट की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जापान और जापान प्रीमियर लीग (JPL) के कुछ खिलाड़ी भविष्य में आईपीएल (IPL) तक पहुंचते हैं, तो यह क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात होगी. उन्होंने कहा कि वह अपने साथियों से भी कहेंगे कि वे यहां के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीब से नजर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    25 दिन बाद ‘हनुमान अंश’ को लगा झटका, कुणाल-करीना की फिल्मों को भी पहुंचा नुकसान |
    केतन हत्याकांड: पिता ने सिया के परिवार भी जताया शक, बोले- चार्जशीट से खुलेंगे कई राज |
    जमुई में छात्रा से छेड़खानी पर राहुल गांधी की बिहार सरकार से बड़ी मांग! |
    ‘चवन्नी नहीं, गांधी वाली 500 की नोट हैं हम...', अखिलेश के तंज पर केसी त्यागी ने दिया करारा जवाब |
    उबलती चाय में 3 मिनट के लिए डाला iPhone 18 Pro Max, फिर जो हुआ... |
    'हमने खुद को मरा हुआ मान लिया है!', प्रयागराज में आमरण अनशन पर बैठे TGT-PGT छात्र, शिक्षा निदेशालय में रातभर धरना |
    संभल: 17 जुलाई 2019 की वो खौफनाक वारदात, जब हुई थी दो सिपाहियों की हत्या, अब दोषी धर्मपाल को उम्रकैद |
    Kumar Vishwas Daughters: दो बेटियों के पिता हैं कुमार विश्वास, खूबसूरती में हीरोइनों से नहीं कम, शोबिज से बनाई दूरी |
    India vs Japan T20 Live Score: कर लो जापान फतह...थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या वैभव को मिलेगा मौका? |
    UP IAS Transfer: DM की कुर्सी से शासन तक के बदले समीकरण, जानिए किस अफसर को कहां मिली जिम्मेदारी
    Advertisement