IIT बॉम्बे सुसाइड केस: साहिल को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने का CCTV फुटेज आया सामने, चैट जीपीटी से नकल करते पकड़ा गया था

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल के आत्महत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है , जिसमें परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में पूछताछ करते और बाद में परीक्षा हॉल से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच उनकी मौत से जुड़े मामले में फुटेज की जांच कर रही है. परीक्षा हॉल के अंदर और आसपास के गलियारों में लगे कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज में 18 सितंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे से 12:45 बजे के बीच की अवधि को दिखाया गया है, जब परीक्षा समाप्त होने वाली थी.

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क्राइम ब्रांच रख रही है नजर

क्राइम ब्रांच, साहिल के परीक्षा हॉल छोड़ने के बाद उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए आईआईटी बॉम्बे कैंपस के विभिन्न हिस्सों से सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. अब तक की जांच रिपोर्ट के अनुसार, साहिल दोपहर लगभग 1:25 बजे अपने छात्रावास के कमरे में पहुंचा.परीक्षा स्थल और उसके कमरे के बीच उसकी आवाजाही का पता लगाने के लिए परिसर और छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है.

साहिल की मौत और चल रही जांच

IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे 18 सितंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए थे. उनकी मौत के बाद IIT बॉम्बे परिसर में जमकर विरोध हुआ था. परिवार ने जाति आधारित उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. बाद में इसकी जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई. परिवार की ओर से लगाए गए आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अब तक साबित नहीं हुए हैं.

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आईआईटी बॉम्बे ने पहले कहा था कि परीक्षा के दौरान साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए प्रश्न पत्र को चैटजीपीटी पर अपलोड किया था. संस्थान ने बाद में अपने पहले के बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

संकाय मंच ने प्रोफेसर डूला का समर्थन किया

हालांकि, छात्र के मौत का दुख है लेकिन किसी पर इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं है. इस बीच, IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने परीक्षा के दौरान निरीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के समर्थन में आवाज उठाई है. फोरम के मुताबिक,डूला परीक्षा के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. उन्होंने संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था. फोरम ने कहा कि साहिल की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए डूला को डीन (प्रशासनिक मामलों) के पद से अस्थायी रूप से मुक्त किया गया था.

फोरम ने डूला के अकादमिक रिकॉर्ड का भी समर्थन किया है और उनके समर्थन में कैंपस में मार्च निकालने की घोषणा की है. यह घटनाक्रम मामले की जांच और छात्रों के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है.

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