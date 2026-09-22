देहरादून के मॉल में डिलीवरी बॉय की पिटाई, गार्ड ने लात-घूंसों से पीटा

देहरादून के जोगीवाला स्थित मॉल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. जहां मॉल परिसर में एक डिलीवरी बॉय के साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड डिलीवरी बॉय के साथ पहले गाली-गलौज करता है और फिर देखते ही देखते लात घूंसों से उसकी पिटाई करता नजर आ रहा है. हालांकि पास में मौजूद सुरक्षा गार्ड रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन मॉल का गार्ड अपनी दबंगई में मारपीट करता रहता है.

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बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय जोगीवाला स्थित मॉल में एक ऑर्डर लेने के लिए पहुंचा था. जिस रास्ते से उसे जाना था, वह दूसरे रास्ते से जाने लगा. इसी दौरान सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया और उसके साथ कहासुनी शुरू हो गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गार्ड डिलीवरी बॉय पर लगातार गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है. गार्ड युवक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है.

माफी मांगता रहा डिलीवरी बॉय, पीटते रहे गार्ड

डिलीवरी बॉय खुद को बचाने की कोशिश करता है और माफी भी मांगता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पिटाई जारी रहती है.वीडियो में आसपास कई लोग खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने ही डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट होती रहती है. वीडियो में मारपीट करने वाला गार्ड खुद को एक्स आर्मी मैन भी बता रहा है. इसके बाद डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर बैठकर गार्ड से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है .

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फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के पास किसी तरह की शिकायत पहुंचने की जानकारी नहीं है. पीड़ित डिलीवरी बॉय कौन है और उसके साथ आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ, इसकी भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. उधर नेहरू कॉलोनी इंचार्ज देवेंद्र चौहान ने बताया कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

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