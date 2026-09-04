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शुभमन गिल के साथ कार में दिखा उनका हमशक्ल, तस्वीर वायरल होते ही मचा बवाल, जानें कौन है ये शख्स

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम 1-0 से जीतने में सफल रही. शुभमन गिल की अगली परीक्षा अब वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में होगी.

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शुभमन गिल और उनके स्पोर्ट्स मैनेजर सेबेस्टियन शाजी. (Photo: Instagram/@sebastianshaji)
शुभमन गिल और उनके स्पोर्ट्स मैनेजर सेबेस्टियन शाजी. (Photo: Instagram/@sebastianshaji)

गुरुवार को मुंबई में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई. इस मीटिंग में भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भी शरीक हुए. शुभमन मर्सिडीज कार से रिव्यू मीटिंग के लिए बीसीसीआई हेडक्वार्टर आए थे. इस दौरान उनके साथ कार में नजर आए एक शख्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उस शख्स की शक्ल उनसे इतनी मिलती-जुलती दिखी कि इंटरनेट पर उन्हें लेकर तरह-तरह के दावे शुरू हो गए.

शुभमन गिल के बीसीसीआई मुख्यालय पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस शख्स की पहचान जानने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ लोगों ने दोनों के चेहरे की बनावट और हेयरस्टाइल में समानता देखकर उन्हें गिल का हमशक्ल बताया.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक दावा किया गया कि शुभमन गिल ने अपने लिए ऐसा ड्राइवर रखा है, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है. पोस्ट में मजाकिया अंदाज में यह भी कहा गया कि गिल अपने इस हमशक्ल को ड्राइविंग नहीं करने देते. हालांकि, वायरल दावा हकीकत से काफी अलग था.

दरअसल, शुभमन गिल के साथ कार में बैठे शख्स का नाम सेबेस्टियन शाजी है. वह गिल के प्रोफेशनल मैनेजमेंट और रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हैं. उनकी LinkedIn प्रोफाइल में 'टैलेंट- शुभमन गिल' के तहत उनका पद सूचीबद्ध है. शाजी और गिल के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है. वह क्रिकेटर के साथ उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों के तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य मौकों पर नजर आते हैं.

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शुभमन गिल बीसीसीआई मुख्यालय Mercedes-Benz AMG GT 63 में पहुंचे थे. इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जाती है. शाजी उनके साथ यात्री सीट पर बैठे थे. कैमरों में कैद हुआ यही पल बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. तस्वीरों में एक खास एंगल से दोनों की शक्ल में समानता नजर आने के कारण लोगों का ध्यान शाजी की ओर गया.

तस्वीरें वायरल होने के बाद यूजर्स ने दोनों के लुक को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने चेहरे की बनावट में समानता बताई तो किसी ने हेयरस्टाइल और साइड प्रोफाइल को देखकर मजेदार कमेंट किए. कुछ लोगों ने तो शाजी को गिल का जुडवां भाई तक बता दिया. हालांकि, इन तमाम चर्चाओं के बीच तथ्य साफ है कि शाजी गिल के ड्राइवर नहीं, बल्कि उनके मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल हैं.

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