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नौकरी का झांसा, फिर शोषण, सरकारी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार

इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी देवेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला है और इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से यौन उत्पीड़न. (Photo: Representational)
नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से यौन उत्पीड़न. (Photo: Representational)

इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से महिला अपराध से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने परिचित पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म और लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के बाद तुकोगंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवेंद्र वर्मा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला है और इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला से पहले से परिचित था और उसने इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया.

पुलिस के मुताबिक, देवेंद्र वर्मा ने महिला को अच्छी जगह नौकरी दिलाने का झांसा दिया. महिला नौकरी की तलाश में थी और आरोपी ने उसकी इसी जरूरत का फायदा उठाया. आरोप है कि नौकरी लगवाने का भरोसा देकर आरोपी महिला के करीब आया. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि इसके बाद  वह लगातार महिला का शोषण करता रहा. महिला को जब यह महसूस हुआ कि नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ छल किया जा रहा है, तो उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया.

महिला ने तुकोगंज थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती बताई. उसने आरोपी पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने और लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया. पीड़िता की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया. तुकोगंज पुलिस ने आरोपी देवेंद्र वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.

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नौकरी का झांसा देकर महिला से यौन शोषण

गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र वर्मा इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. वह मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता पहले से एक-दूसरे को जानते थे. पुलिस का कहना है कि इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. इसके बाद उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके शोषण का आरोप है. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

तुकोगंज पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाने और उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है. इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि नौकरी की जरूरत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपने भरोसे में लिया. नौकरी लगवाने का वादा किया गया और इसी भरोसे के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.

महिला के मुताबिक, जब उसे समझ आया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ छल किया गया है, तो उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया. इसके बाद वह तुकोगंज थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब मामले की वैधानिक जांच जारी है. 

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पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार 

तुकोगंज थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी देवेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है. मामले में पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जांच के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है.
 

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