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प्यार में आधी डूबकर पहुंची दुल्हन... बाढ़ के पानी से भरे चर्च में रचाई शादी

फिलीपींस में बाढ़ के बीच एक कपल ने चर्च में शादी की. चर्च में कमर तक भरे पानी के बीच दुल्हन और दूल्हे ने शादी की रस्में निभाईं. चर्च प्रशासन ने बढ़ते पानी को देखते हुए शादी टालने की सलाह दी थी, लेकिन कपल ने शादी करने का फैसला किया.

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फिलीपींस में अगस्त के दौरान सामान्य से ज्यादा तेज मानसूनी बारिश हुई है (Photo- AFP)
फिलीपींस में अगस्त के दौरान सामान्य से ज्यादा तेज मानसूनी बारिश हुई है (Photo- AFP)

प्यार के आगे मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं. फिलीपींस में एक कपल ने इसका अनोखा उदाहरण पेश किया. बुलाकान प्रांत के हागोनॉय कस्बे में मंगलवार को एक चर्च के अंदर कमर तक भरे बाढ़ के पानी के बीच शादी हुई. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सेंट जॉन द बैपटिस्ट चर्च पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था. चर्च प्रशासन ने कपल को शादी टालने की सलाह भी दी, लेकिन दोनों ने तय कार्यक्रम के मुताबिक शादी करने का फैसला किया.

दुल्हन लियान लीजा गलांग सफेद ऑफ-शोल्डर गाउन और हाथ में सफेद फूलों का गुलदस्ता लिए बाढ़ के गंदे पानी में चलकर चर्च के अंदर पहुंचीं. वहां उन्होंने गिल्बर्ट चिको के साथ शादी की. दोनों की उम्र 30 वर्ष से अधिक बताई गई है. दूल्हे गिल्बर्ट चिको ने कहा, 'हम शादी के जोड़े में थे. हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारा गाउन और कोट भीग गया.' पादरी ने देर सुबह एक संक्षिप्त समारोह में दोनों को पति-पत्नी घोषित किया.

चर्च ने शादी टालने की दी थी सलाह

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शादी के फोटोग्राफर मिक्को रे अल्फोंसो ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बढ़ते बाढ़ के पानी को देखते हुए चर्च प्रशासन ने दंपति को शादी स्थगित करने की सलाह दी थी. हालांकि, यह दोनों का फैसला था कि वे तय समय पर ही शादी करेंगे. चर्च करीब एक महीने से आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ था. उन्होंने कहा, 'चूंकि वे इसे पूरा करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इस दिन को उनके लिए खास बनाने की पूरी कोशिश की.'

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गाउन का ट्रेल भी छोटा करवाना पड़ा

बाढ़ के पानी में दुल्हन को चलने में परेशानी न हो, इसके लिए उनके शादी के गाउन में भी बदलाव करना पड़ा. फोटोग्राफर के मुताबिक, गाउन का पीछे का लंबा हिस्सा छोटा करवाया गया, ताकि दुल्हन पानी में सुरक्षित तरीके से चल सकें. दूल्हा-दुल्हन चर्च तक एक ऊंचे चेसिस वाले रिक्शे से पहुंचे. इससे चर्च के परिसर तक पहुंचने तक उनके कपड़े काफी हद तक सुरक्षित रहे. शादी में 15 से भी कम लोग शामिल हुए.

दिसंबर में होनी थी शादी

गिल्बर्ट चिको मिडिल ईस्ट में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी शादी पहले दिसंबर में प्रस्तावित थी. लेकिन बास्केटबॉल खेलते समय पैर में चोट लगने के कारण उन्हें छुट्टी पर समय से पहले घर लौटना पड़ा. इसी दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला किया. चर्च की ओर से जारी वीडियो में दुल्हन के माता-पिता उन्हें गले लगाते नजर आए. चर्च की खाली सीटों को प्लास्टिक के फूलों से सजाया गया था.

बता दें कि फिलीपींस में अगस्त के दौरान सामान्य से ज्यादा तेज मानसूनी बारिश हुई. इसका सबसे ज्यादा असर देश के उत्तरी हिस्से में पड़ा. भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की घटनाओं में कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है.

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