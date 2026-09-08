6, 4, 6...शुभमन गिल ने मचाया धमाल, आखिरी गेंद पर अभिषेक ने किया खेल खत्म, VIDEO

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की दोस्ती क्रिकेट जगत में किसी से छिपी नहीं है. दोनों ने साथ क्रिकेट सीखा, पंजाब के लिए खेला और अब भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम बन चुके हैं. लेकिन सोमवार (7 सितंबर) को शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में दोनों दोस्त आमने-सामने थे. इस मुकाबले में गिल का बल्ला गरजा, तो अभिषेक ने गेंद से अपना जवाब दिया. अपने बर्थडे से एक दिन पहले शुभमन ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया है. आज (8 सितंबर) गिल 27 साल के हो गए हैं.

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गिल ने एक ही ओवर में मचाया धमाल

मोहाली में खेले गए मुकाबले में शुभमन गिल फाजिल्का फाल्कन्स की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि अभिषेक शर्मा अमृतसर सूरमाज के लिए गेंदबाजी कर रहे थे. फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 191/6 रन बनाए.

गिल ने अपनी पारी में 35 गेंदों पर 67 रन बनाए. उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के जड़े. इस दौरान अभिषेक शर्मा के एक ओवर में गिल ने ऐसा हमला बोला कि अभिषेक भी हैरान रह गए.

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ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सीधा छक्का जड़ा. तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिडविकेट के ऊपर से चौका लगाया. इसके बाद पांचवीं गेंद पर फिर छक्का जड़ दिया. यानी एक ही ओवर में गिल ने 6, 4, 6 जड़कर अपना दम दिखा दिया.

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आखिरी गेंद पर अभिषेक ने लिया बदला

लेकिन अभिषेक शर्मा ने आखिरी गेंद पर बाजी पलट दी, गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई. नमन धीर ने उनका कैच पकड़ लिया और इस तरह अभिषेक ने गिल का विकेट लिया और हंसते हुए खुशी जाहिर की. इस मैच में अभिषेक ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए.

अभिषेक ने बल्ले से भी दिखाया दम

गेंद से गिल को आउट करने के बाद अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अमृतसर सूरमाज की ओर से सिर्फ 15 गेंदों पर 49 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

अभिषेक की इस तूफानी पारी ने टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत दिलाई. अभिषेक ने सलामी बल्लेबाज सहज धवन के साथ 79 रनों की साझेदारी की. वहीं राहुल कुमार ने नाबाद 53* रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. मुकाबले में फाजिल्का फाल्कन्स ने 191 रन बनाए थे और अभिषेक की धुआंधार पारी ने टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी. अभिषेक को उनके इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब भी मिला.

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दोस्ती अपनी जगह, मैदान पर मुकाबला अपनी जगह

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. दोनों ने साथ क्रिकेट सीखा और बचपन से साथ खेलते आए है. लेकिन इस मुकाबले में दोनों की दोस्ती मैदान पर मुकाबले में बदल गई.

गिल ने बल्ले से अभिषेक को जवाब दिया, तो अभिषेक ने गेंद से गिल को आउट कर हिसाब बराबर कर दिया. यही वजह है कि दोनों के बीच का यह मजेदार मुकाबला सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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