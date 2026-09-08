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इस शहर में स्विगी इंस्टामार्ट का स्टोर हुआ सीज, धड़ल्ले से बेचा जा रहा था एक्सपायर्ड सामान

बेंगलुरु में स्विगी इंस्टामार्ट और लियो मार्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा. जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामान मिलने पर दोनों स्टोर को अस्थायी रूप से सीज किया गया है.

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लिंगराजपुरम में स्विगी इंस्टामार्ट पर स्वास्थ्य विभाग की औचक छापेमारी. (Photo: ITG)
लिंगराजपुरम में स्विगी इंस्टामार्ट पर स्वास्थ्य विभाग की औचक छापेमारी. (Photo: ITG)

बेंगलुरु के लिंगराजपुरम इलाके में स्विगी इंस्टामार्ट और लियो मार्ट पर अचानक छापा पड़ा. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मार्ट में खाद्य सामान की जांच की. इस दौरान एक्सपायर्ड सामान मिला. फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई.

जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टोर में रखे खाद्य उत्पादों को देखा. टीम को कई ऐसे सामान मिले, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी. इसके अलावा फूड सेफ्टी से जुड़े कुछ दूसरे नियमों का पालन नहीं होने की बात भी सामने आई. मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मार्ट को आगे की कार्रवाई तक अस्थायी रूप से सीज कर दिया.

अधिकारियों ने सिर्फ एक्सपायर्ड सामान की जांच नहीं की. स्टोर में खाद्य उत्पादों को रखने के तरीके समेत फूड सेफ्टी के दूसरे तय नियम भी देखे गए. जांच में कुछ नियमों का उल्लंघन पाया गया. अब अधिकारियों की टीम जब्त किए गए सामान की जांच कर रही है. इसके साथ ही मार्ट से जुड़े रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं. इनकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Swiggy Instamart in Lingarajapuram.

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

दोनों मार्ट को लेकर फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के दोनों जगहों पर जांच की. अधिकारियों ने जांच के दौरान मिले सामान को अपने कब्जे में लिया है. संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि नियमों का उल्लंघन किस तरह हुआ.

खाद्य सामान की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद उसे स्टोर में रखना या बेचना लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है. फिलहाल विभाग की जांच जारी है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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