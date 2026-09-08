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Homemade Alsi Gel: महंगे पार्लर का चक्कर छोड़ें, खूबसूरत स्किन और बालों के लिए घर पर बनाएं नेचुरल अलसी का जेल, बचेंगे पैसे

Homemade Alsi Gel: अगर आप भी अपनी स्किन और बालों के लिए कोई आसान लेकिन असरदार नुस्खा खोज रहे हैं जिससे आपकी स्किन सुंदर और बाल मुलायम हों तो घर पर अलसी का जेल बनाकर लगाएं. अलसी स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है. इससे आपकी स्किन टाइट होगी और बालों में शाइन आएगी.

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घर में ऐसे बनाएं अलसी जेल (Photo: ITG)
घर में ऐसे बनाएं अलसी जेल (Photo: ITG)

How to Make Alsi Gel: सुंदर, चमकदार त्वचा और मुलायम, लंबे बाल पाने के लिए अक्सर लोग महंगे पार्लर ट्रीटमेंट, केराटिन और केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन कुछ समय बाद इन केमिकल्स का असर खत्म होते ही स्किन और बाल फिर से बेजान नजर आने लगते हैं. अगर आप बिना एक पैसा फालतू खर्च किए पूरी तरह नेचुरल और असरदार तरीका ढूंढ रहे हैं, तो अलसी के बीज का जेल आपके लिए एक वरदान है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर अलसी का जेल न सिर्फ चेहरे की झुर्रियों व दाग-धब्बों को दूर कर त्वचा पर 'कोरियन ग्लास स्किन' जैसा ग्लो लाता है, बल्कि बालों को नेचुरल केराटिन जैसा स्मूथ, सिल्की और मजबूत भी बनाता है. आइए जानते हैं घर पर ही आसानी से अलसी का जेल बनाने का तरीका और इसके इस्तेमाल की सही विधि.

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अलसी के बीज : 1/2 कप

पानी: 2 कप

एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल - अतिरिक्त नमी के लिए)

विटामिन E कैप्सूल: 1 (ऑप्शनल - ग्लो और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए)

छानने के लिए: सूती कपड़ा या बारीक छलनी

बनाने की सही और आसान विधि 

अलसी और पानी को उबालें: एक पैन में 2 कप पानी और 1/2 कप अलसी के बीज डालकर मीडियम आंच पर गरम होने रखें.

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जेल बनने तक पकाएं: मिश्रण को चम्मच से चलाते रहें. लगभग 7 से 10 मिनट में पानी उबलने लगेगा और अलसी के बीज एक सफेद झागदार, चिपचिपे जेल में बदलने लगेंगे.

कंसिस्टेंसी चेक करें: जब पानी का टेक्सचर अंडे की सफेदी जैसा गाढ़ा और तार छोड़ने वाला हो जाए तो तुरंत गैस बंद कर दें. (मिश्रण को ज्यादा गाढ़ा न होने दें, वरना छानने में परेशानी होगी).

गरम में ही छानें: मिश्रण के थोड़ा ठंडा होते ही (पूरी तरह ठंडा होने से पहले) इसे किसी सूती कपड़े या मलमल के कपड़े में डालें और निचोड़कर एक साफ कटोरी में जेल अलग कर लें.

एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जोड़ें: तैयार जेल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल मिलाकर अच्छे से व्हिस्क करें.

स्टोर करें: इस तैयार अलसी के जेल को एक साफ कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें. आप इसे 10 से 15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

त्वचा के लिए (Skin Care): साफ चेहरे पर कॉटन या उंगलियों की मदद से इस जेल को लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. जब जेल सूखकर त्वचा खिंची-खिंची महसूस होने लगे, तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें. यह नेचुरल बोटॉक्स की तरह काम करता है.

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बालों के लिए (Hair Care): बालों को सेक्शन में बांटकर जड़ों से लेकर सिरों तक इस जेल को अच्छे से लगाएं. 45 मिनट से 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें, फिर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें. बाल एकदम सीधे, चमकदार और सॉफ्ट हो जाएंगे.

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