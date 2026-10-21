न थकान का बहाना, न पिच का रोना... श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को क्या समझा दिया?

न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियां, ठंडा मौसम और लगातार क्रिकेट का दबाव. टीम इंडिया के सामने पांच मैचों की टी20 सीरीज में चुनौती आसान नहीं रहने वाली. लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया है कि टीम इन मुश्किलों का बहाना बनाने की बजाय जीत का रास्ता तलाशेगी. उनके मुताबिक, ड्रेसिंग रूम में चर्चा इस बात पर हो रही है कि परिस्थितियों के बीच मुकाबला कैसे जीता जाए.

और पढ़ें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

भारत हाल ही में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने के बाद एशियन गेम्स में भी हिस्सा ले चुका है. इसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड का दौरा खिलाड़ियों के लिए एक और परीक्षा लेकर आया है. लगातार यात्रा और मैचों के बीच नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं होता, लेकिन अय्यर का मानना है कि टीम इस तरह के कार्यक्रम की आदी है.

बहाने नहीं, जीत की रणनीति पर रहेगा जोर

अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कहा कि भारतीय टीम को कारणों में उलझने के बजाय जीतने की योजना पर ध्यान देना होगा. उन्होंने माना कि टीम के सामने व्यस्त कार्यक्रम जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बातचीत का केंद्र मुकाबला जीतने की रणनीति है.

Advertisement

भारतीय टीम पहले भी लगातार सीरीज खेलने के बाद विदेश दौरे पर जा चुकी है. अय्यर ने आयरलैंड दौरे का उदाहरण देते हुए बताया कि अफगानिस्तान सीरीज के बाद भी टीम ने यात्रा की थी और बीच में कुछ मुकाबले खेले थे. उनके मुताबिक, लगातार क्रिकेट खेलने के साथ नए माहौल में ढलना भी इस खेल का हिस्सा है.

The stage is set for an exciting T20I series as New Zealand and India prepare to lock horns 💪 📸: @BLACKCAPS https://t.co/X3CKFr2ue6

न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाजों से निपटना होगा

भारत के लिए न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में सबसे अहम चुनौती तेज गेंदबाजों के खिलाफ सही रणनीति तैयार करना होगी. घरेलू मैदानों पर बल्लेबाजों को मिलने वाली मदद और न्यूजीलैंड की पिचों के मिजाज में अंतर हो सकता है. यहां गेंद की गति और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों की परीक्षा ले सकते हैं.

अय्यर ने कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां पूरी तरह अनजान नहीं हैं. उन्होंने इंग्लैंड में खेलने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी परिस्थितियों के मुताबिक विकेट तैयार किए गए थे. हालांकि, किसी भी दिन पिच का व्यवहार कैसा रहेगा, इसका अंदाजा पहले से लगाना मुश्किल है.

भारतीय कप्तान ने जोर दिया कि टीम जल्द से जल्द परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की कोशिश करेगी. अभ्यास सत्र के बाद खिलाड़ियों को पिच और हालात का बेहतर अंदाजा मिलेगा, जिसके आधार पर वे अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे.

Advertisement

'गेंदबाजी में अनुभव की कमी दूर करेंगे भुवनेश्वर'

भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि हाल के दिनों में टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी खल रही थी. उन्होंने कहा कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी. 36 साल के भुवनेश्वर चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में लौटे हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुना गया है. अय्यर के मुताबिक, आईपीएल के बाद टीम में कई नए गेंदबाज आए थे. ऐसे में भुवनेश्वर का अनुभव टीम के लिए अहम साबित होगा.

घरेलू परिस्थितियों का न्यूजीलैंड को मिलेगा फायदा

अय्यर ने स्वीकार किया कि घरेलू मैदान पर खेलने के कारण न्यूजीलैंड को फायदा मिल सकता है. मेजबान टीम को अलग-अलग मैदानों और वहां की परिस्थितियों की बेहतर जानकारी होती है. यही अंतर मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है.

हालांकि, भारतीय टीम के पास अनुभव और खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल है. अय्यर के मुताबिक, टीम लगातार क्रिकेट खेल रही है और खिलाड़ियों के बीच आपसी समझ भी मजबूत है. ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह परिस्थितियों को जल्द समझकर अपनी रणनीति को मैदान पर उतारे.

Advertisement

टीम में जगह के लिए मुकाबला भी कम नहीं

भारतीय टीम की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ के बीच प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना भी खिलाड़ियों के लिए चुनौती है. अय्यर ने टीम में चयन के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ‘स्वीट हेडेक’ बताया. उनका मानना है कि टीम में जगह के लिए मुकाबला खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है.

ये भी पढ़े: 'अभी सीधे एंट्री नहीं...', वैभव सूर्यवंशी पर श्रेयस अय्यर का साफ संदेश, बताई टीम इंडिया की रणनीति

कप्तान के मुताबिक, टीम की जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को अपनी भूमिका निभानी होगी. मौजूदा संयोजन में ईशान किशन नंबर-3 पर अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अय्यर ने खुद को ऊपर भेजने की संभावना से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और यह फैसला मैच की परिस्थिति तथा टीम की जरूरत के आधार पर होना चाहिए.

अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों में भारतीय टीम अपनी योजनाओं को कितनी अच्छी तरह लागू कर पाती है. पांच मैचों की सीरीज में कप्तान अय्यर के सामने चुनौती सिर्फ जीत दर्ज करने की नहीं, बल्कि व्यस्त कार्यक्रम के बीच टीम को सही दिशा में बनाए रखने की भी होगी.

---- समाप्त ----