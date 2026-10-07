श्रेयस अय्यर ने रच दिया नया इतिहास, विराट कोहली का T20I रिकॉर्ड ध्वस्त, बाबर आजम अब भी सबसे आगे

भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 अक्टूबर (बुधवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20I में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया. अय्यर ने सिर्फ 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली.

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उनकी इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 172 रनों के लक्ष्य को महज 14.4 ओवर्स में 8 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया. श्रेयस अय्यर की धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

विराट कोहली का रिकॉर्ड किया अपने नाम

श्रेयस अय्यर की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने विराट कोहली का एक बड़ा T20I रिकॉर्ड तोड़ दिया. अय्यर T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

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इससे पहले भारत की ओर से किसी कप्तान का रन चेज में सबसे बड़ा स्कोर विराट कोहली के नाम था. कोहली ने 2019 में हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 गेंदों पर नाबाद 94* रन बनाए थे. अय्यर ने 102* रनों की पारी खेलकर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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T20I शतक लगाने वाले भारतीय कप्तानों में शामिल

श्रेयस अय्यर T20I में शतक लगाने वाले भारत के तीसरे कप्तान भी बन गए हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा ने कप्तान रहते हुए तीन T20I शतक लगाए थे, जबकि सूर्यकुमार यादव ने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था.

हालांकि, अय्यर की उपलब्धि इसलिए और खास है क्योंकि भारतीय कप्तान के तौर पर T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं.

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बाबर आजम अभी भी सबसे आगे

श्रेयस अय्यर की 102* रन की पारी के बावजूद T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी कप्तान के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है.

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बाबर आजम ने 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 गेंदों पर 122 रन की शानदार पारी खेली थी. उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी सिंगापुर के कप्तान अरित्र दत्ता ने 2024 में बैंकॉक में जापान के खिलाफ 122 रन बनाकर की थी.

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श्रेयस अय्यर की 102 रन की नाबाद पारी इस सूची में सातवें स्थान पर है. हालांकि, उनका 237.21 का स्ट्राइक रेट इसे T20I क्रिकेट में किसी कप्तान की सबसे विस्फोटक पारियों में शामिल करता है.

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अय्यर के लिए खास रहा मुकाबला

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह अय्यर का पहला T20I शतक भी था. कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए जिस अंदाज में रन बनाए, उसने भारत के रन चेज को एकतरफा बना दिया.

भारत ने वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोकने के बाद अय्यर की नाबाद 102* रन की पारी के दम पर 32 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

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