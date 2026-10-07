scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्रेयस अय्यर ने रच दिया नया इतिहास, विराट कोहली का T20I रिकॉर्ड ध्वस्त, बाबर आजम अब भी सबसे आगे

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I में शानदार शतक लगाकर विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. अय्यर लक्ष्य का पीछा करते हुए T20I शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

Advertisement
X
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड (Photo: AFP)
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड (Photo: AFP)

भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 अक्टूबर (बुधवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20I में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया. अय्यर ने सिर्फ 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली.

उनकी इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 172 रनों के लक्ष्य को महज 14.4 ओवर्स में 8 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया. श्रेयस अय्यर की धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

विराट कोहली का रिकॉर्ड किया अपने नाम

सम्बंधित ख़बरें

ishan kishan catch controversy
Ishan Kishan के कैच को लेकर क्यों खड़ा हुआ विवाद?
Bhuvneshwar Kumar
4 साल दर्द सहा, पर नहीं टूटा हौसला... अगरकर गए तो चमकी किस्मत
Dhruv Jurel
ध्रुव जुरेल बने कप्तान... टीम में पंत-राहुल समेत कई स्टार्स शामिल
Ishan Kishan
भारत-WI मैच में बखेड़ा... कैच लिया, फिर भी OUT नहीं हुए ईशान
india beat west indies by eight wickets
Shreyas Iyer के शतक से टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

श्रेयस अय्यर की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने विराट कोहली का एक बड़ा T20I रिकॉर्ड तोड़ दिया. अय्यर T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs WI: श्रेयस अय्यर ने जड़ा तूफानी शतक, भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

इससे पहले भारत की ओर से किसी कप्तान का रन चेज में सबसे बड़ा स्कोर विराट कोहली के नाम था. कोहली ने 2019 में हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 गेंदों पर नाबाद 94* रन बनाए थे. अय्यर ने 102* रनों की पारी खेलकर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

Advertisement

T20I शतक लगाने वाले भारतीय कप्तानों में शामिल

श्रेयस अय्यर T20I में शतक लगाने वाले भारत के तीसरे कप्तान भी बन गए हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा ने कप्तान रहते हुए तीन T20I शतक लगाए थे, जबकि सूर्यकुमार यादव ने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था.

हालांकि, अय्यर की उपलब्धि इसलिए और खास है क्योंकि भारतीय कप्तान के तौर पर T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं.

यह भी पढ़ें: 4 साल दर्द सहा, पर नहीं टूटा हौसला... अगरकर गए तो चमकी भुवनेश्वर कुमार की किस्मत

बाबर आजम अभी भी सबसे आगे

श्रेयस अय्यर की 102* रन की पारी के बावजूद T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी कप्तान के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है.

बाबर आजम ने 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 गेंदों पर 122 रन की शानदार पारी खेली थी. उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी सिंगापुर के कप्तान अरित्र दत्ता ने 2024 में बैंकॉक में जापान के खिलाफ 122 रन बनाकर की थी.

यह भी पढ़ें: NZ दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की धमाकेदार वापसी, चेक करें टीम में कौन-कौन?

Advertisement

श्रेयस अय्यर की 102 रन की नाबाद पारी इस सूची में सातवें स्थान पर है. हालांकि, उनका 237.21 का स्ट्राइक रेट इसे T20I क्रिकेट में किसी कप्तान की सबसे विस्फोटक पारियों में शामिल करता है.

अय्यर के लिए खास रहा मुकाबला

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह अय्यर का पहला T20I शतक भी था. कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए जिस अंदाज में रन बनाए, उसने भारत के रन चेज को एकतरफा बना दिया.

भारत ने वेस्टइंडीज को 171 रन पर रोकने के बाद अय्यर की नाबाद 102* रन की पारी के दम पर 32 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या नेतन्याहू सत्ता बचा पाएंगे, इजरायल सिविल वॉर से बस 'एक चिंगारी दूर', CIA की चेतावनी |
    फ्रांस में शिक्षा सुधार को लेकर बवाल, सड़कों पर उतरे लाखों छात्र-शिक्षक |
    बधाई हो! 35 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी कियारा आडवाणी, लिखा- सबसे बड़ा गिफ्ट... |
    'गिराने वालों ने खड़ा होना सिखाया, विरोधियों ने समझाई लोकतंत्र की शक्ति', लीडरशिप के 25 साल पूरे होने पर बोले PM |
    बाराबंकी में चेकिंग देख चलती ट्रेन से कूदे बेटिकट यात्री, कई टॉयलेट में छिपे, 371 दबोचे गए |
    25 साल का नेतृत्व...पीएम मोदी के लिए जापान से आया खास मैसेज, नाइजीरिया ने बताया ‘दुर्लभ उपलब्धि’ |
    नोएडा एक्सप्रेसवे पर दौड़ती स्लीपर बस में लगी भीषण आग, देखते-ही-देखते धधक उठी Video |
    नेहरू, इंदिरा गांधी से कैसे अलग है पीएम मोदी का कार्यकाल... विकसित भारत संकल्प सभा में नितिन नवीन ने समझाया |
    बढ़ती उम्र में बच्चों पर क‍िन ग्रहों का होता है प्रभाव? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    'कर्म ही धर्म है', जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर PM मोदी ने भगवद्गीता के श्लोक से बताया जीवन मंत्र
    Advertisement