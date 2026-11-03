scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जल्द ठीक होंगे शरद पवार...', डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट

NCP-SP प्रमुख शरद पवार की सेहत के बारे में रूबी हॉल क्लिनिक के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, 'उनकी हालत में काफी सुधार है. उन्हें अभी भी एंटीबायोटिक्स की मध्यम डोज दी जा रही है. सब कुछ ठीक है. वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे.'

Advertisement
X
शरद पवार को 'प्ल्युरिटिक पेन' की शिकायत थी. (Photo: PTI/File)
शरद पवार को 'प्ल्युरिटिक पेन' की शिकायत थी. (Photo: PTI/File)

NCP-SP प्रमुख शरद पवार की सेहत के बारे में रूबी हॉल क्लिनिक के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, 'उनकी हालत में काफी सुधार है. उन्हें अभी भी एंटीबायोटिक्स की मध्यम डोज दी जा रही है. सब कुछ ठीक है. वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे.'

शरद पवार को सोमवार को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें 'प्ल्युरिटिक पेन' की शिकायत थी. उनकी बेटी, बारामती की सांसद और NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि 85 साल के पवार को खांसी आने के बाद रूबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया. सुप्रिया सुले ने जानकारी दी थी कि उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके सभी स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं.

इस बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि अभी पता चला कि शरद पवार बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मैं उनके जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SD Pay ऐप के नाम पर 1211 करोड़ की ठगी, देशभर के 6.52 लाख लोग बने शिकार, 12 आरोपी गिरफ्तार |
    'जल्द ठीक होंगे शरद पवार...', डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट |
    भगवान कृष्ण के बाद अब राम पर बयान, अखिलेश ने शेयर किया धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो |
    करीना कपूर भी निहारती रह गईं नीता अंबानी का बेशकीमती ब्रोच, 10 साल में हुआ तैयार, इतनी है कीमत, Video |
    परविंदर झोटा के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से किया इनकार, मानसा न आने की अपील की |
    चीनी कंपनी की भारत में बल्ले-बल्ले... BYD Sealion की रिकॉर्ड बिक्री |
    गाय-भैंस के शरीर पर दिख रही हैं गांठें? तुरंत उठाएं ये कदम वरना जा सकती है जान |
    शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से पहले हार्दिक पर क्या कहा? |
    अमित शाह से मिले चिरंजीवी और रामचरण, Deepfake के खतरे पर जताई चिंता |
    भूटान के राजा ने PM मोदी को समर्पित किया बौद्ध स्तूप, मंत्री रिजिजू बोले- भारत के लिए बड़ा सम्मान
    Advertisement