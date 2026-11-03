वाराणसी: दिवाली और धनतेरस पर खुले रहेंगे काशी विश्वनाथ के कपाट, जारी रहेगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग

वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे दिवाली और धनतेरस के पावन अवसर पर भक्तों के लिए लगातार खुले रहेंगे. मंदिर के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि इन बड़े पर्वों पर दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी पूरी तरह जारी रहेगी, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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हालांकि, मंदिर प्रशासन ने एक विशेष समय के लिए बुकिंग बंद रखने का फैसला लिया है. काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण के अनुसार, आगामी 9 नवंबर को दोपहर के वक्त होने वाली 'श्रृंगार भोग आरती' के तुरंत बाद से लेकर 10 नवंबर की शाम को होने वाली 'सप्तऋषि आरती' तक सभी प्रकार की टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह निर्णय 'अन्नकूट' उत्सव से जुड़ी जरूरी तैयारियों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लिया गया है. इस निश्चित समयावधि को छोड़कर बाकी सभी दिनों में मंदिर की आम दर्शन व्यवस्था, ऑनलाइन सेवाएं और अन्य सभी प्रबंध हमेशा की तरह सुचारू रूप से चलते रहेंगे. श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे.

• कपाट खुलना: धनतेरस और दिवाली के दौरान मंदिर खुला रहता है और भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं.

• ऑनलाइन टिकट बुकिंग: दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है.

• विशेष सजावट: श्री काशी विश्वनाथ धाम में दिवाली और धनतेरस पर विशेष फूल-मालाओं और रोशनी की भव्य सजावट की जाती है.

• अन्नपूर्णा मंदिर: पास स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दीवाली उत्सव और विशेष फूलों का श्रृंगार व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

• देव दीपावली (24 नवंबर 2026): दिवाली के कुछ दिनों बाद आने वाली देव दीपावली के अवसर पर काशी के गंगा घाटों और काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों दीपों का भव्य दीपोत्सव होता है.

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