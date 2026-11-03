ना Jio हॉटस्टार, ना Fancode... भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज कहां देखें? इस चैनल पर एकदम FREE

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होने जा रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में है. भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी. दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम की नजरें जीत के साथ सीरीज शुरू करने पर होंगी.

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इस सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जैसे बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी पहले वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं.

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वहीं, न्यूजीलैंड की टीम मिचेल सेंटनर की कप्तानी में घरेलू मैदान पर चुनौती पेश करेगी. हालांकि मेजबान टीम को रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन के रूप में दो बड़े झटके लगे हैं. चोट के कारण दोनों खिलाड़ियों को सोमवार को सीरीज से बाहर कर दिया गया. भारतीय टीम टी20 सीरीज 3-2 से जीतने के बाद वनडे सीरीज भी जीतना चाहेगी.

बिना पैसे खर्च किए कहां देख पाएंगे मैच?

क्रिकेट फैंस के लिए इस सीरीज को मुफ्त में देखने का भी विकल्प मौजूद है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर होगा. ऐसे में दर्शक बिना किसी अतिरिक्त मासिक शुल्क या रिचार्ज के मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं.

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कहां और कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (4 नवंबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस सुबह 7 बजे होगा.

टीवी और ऑनलाइन कहां देखें लाइव?

भारत में पहले वनडे का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी टेन 1 और सोनी टेन 3 चैनलों पर भी किया जाएगा. वहीं, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

इस तरह क्रिकेट फैंस के पास मुकाबले देखने के लिए टीवी और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं. वहीं, डीडी फ्री डिश यूजर्स डीडी स्पोर्ट्स पर बिना अतिरिक्त खर्च के मैच देख सकेंगे.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

सीरीज के सभी पांच मुकाबले डे-नाइट होंगे. भारतीय समयानुसार सभी मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे. न्यूजीलैंड में सभी मैच दोपहर 3 बजे और ब्रिटेन में रात 2 बजे शुरू होंगे.

मैच तारीख वेन्यू समय पहला ODI 4 नवंबर ईडन पार्क सुबह 7:30 दूसरा ODI 7 नवंबर वेलिंगटन सुबह 7:30 तीसरा ODI 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30 चौथा ODI 13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30 पांचवां ODI 15 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30

न्यूजीलैंड vs भारत (हेड टू हेड वनडे)

कुल मैच: 123

न्यूज़ीलैंड जीता: 52

भारत जीता: 63

टाई: 1

बेनतीजा: 7

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ऑकलैंड में टीम इंड‍िया की संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह/गुरनूर बरार

ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, टॉम लाथम (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी

न्यूजीलैंड की वनडे टीम

पहले तीन वनडे के लिए: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, टॉम लाथम (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर और हेनरी निकोल्स.

आखिरी दो वनडे के लिए: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट.

भारत की वनडे टीम

पहले तीन वनडे के लिए अपडेटेड स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे), आक‍िब नबी.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए अपडेटेड स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

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