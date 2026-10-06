IND vs WI, 1st T20 Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, नमन धीर का डेब्यू, प्लेइंग 11 में कौन-कौन?

India vs West Indies 1st T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी मंगलवार 6 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले के लिए नमन धीर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हुई है.

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वनडे सीरीज के बाद अब दोनों टीमें सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 की जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, ताकि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तरोताजा रह सकें.

हालांकि, एशियन गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन करके आ रही भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम भी तीसरे वनडे में भारत को 5 विकेट से हराने के बाद पूरे जोश में मैदान पर उतरेगी.

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की संभावना महज 1 से 4 प्रतिशत के बीच है, यानी फैन्स बिना किसी रुकावट के पूरे 40 ओवर के रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं. शाम के वक्त तापमान गिरकर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे मौसम सुहाना रहेगा.

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दूसरी पारी में ह्यूमिडिटी करीब 80 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ओस गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच नंबर 5 पर यह मुकाबला खेला जाएगा. आईपीएल 2026 में इस मैदान पर रनों की खूब बरसात हुई थी और कई बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना था. हालांकि, टी20 इंटरनेशनल मैचों में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 160 के आसपास रहता है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में बाजी मारी है और 1 मैच बेनतीजा रहा है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस पहले टी20 मुकाबले का लुत्फ आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर उठा सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव.

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वेस्टइंडीज टीम: शाइ होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील हुसैन,शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर.

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