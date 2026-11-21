भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान ने आखिरकार उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसने उनके और उनके परिवार पर गहरा असर छोड़ा है. साल 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे (बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) के दौरान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की अंदरूनी बातें मीडिया में लीक करने के गंभीर आरोप सरफराज खान पर लगाए गए थे,

और पढ़ें

सरफराज खान ने इस मामले पर अब पहली बार खुलकर अपना दर्द बयां किया है. सरफराज ने साफ शब्दों में इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि कैसे इस झूठी खबर ने उनके पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था.

आकाश चोपड़ा के शो 'बैठ और बोल' में बातचीत के दौरान सरफराज खान काफी भावुक नजर आए. पुरानी बातों को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टेस्ट में मिली हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों की जमकर क्लास ली थी और इसी के बाद ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने की खबरें सामने आई थीं.

सरफराज ने तोड़ी चुप्पी

सरफराज उस पूरे दौरे पर भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. उल्टा वह चोटिल होकर रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) चले गए थे. उस घटना को याद करते हुए सरफराज ने बताया कि मैं बहुत आहत हुआ था. जैसे ही मेरी फ्लाइट भारत में लैंड हुई,

Advertisement

सरफराज ने कहा कि मेरे पास लगातार फोन और मैसेज आने शुरू हो गए. सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुए 20-25 दिन बीत चुके थे और मैं चोट के कारण एनसीए में रिहैब कर रहा था. अचानक ड्रेसिंग रूम लीक की खबरें चलने लगीं. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं.

'लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया'

सरफराज ने अपने ऊपर लगे दाग को धोने के लिए सबसे बड़ा सबूत सेलेक्टर्स के भरोसे को बताया. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने वाकई टीम के साथ कोई गद्दारी या अनुशासनहीनता की होती तो उन्हें बाद में इंडिया 'ए' और फिर 2026 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में जगह नहीं मिलती.

अपनी बेबसी जाहिर करते हुए सरफराज ने कहा कि मैं किसे जाकर सफाई देता? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. मुझे नहीं पता कि किसने यह बात फैलाई. मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और जब मैं किसी को फोन करता था तो मेरा फोन तक नहीं उठाया जाता था. वह मेरे परिवार के लिए बहुत बुरा वक्त था. दबाव इतना बढ़ गया था कि सरफराज को अपना मोबाइल फोन तक स्विच ऑफ करना पड़ा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: India A vs Nepal: पवन सर्राफ की फिरकी में फंसे वैभव सूर्यवंशी, नेपाल के खिलाफ अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप

मां-बाप और पत्नी की आंखों में आंसू देख टूट गए थे सरफराज

सरफराज ने कहा कि उनकी अपनी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही है, इसलिए वह खुद तो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने अपनों को टूटते हुए देखना उनके लिए असहनीय था. उन्होंने बेहद भारी मन से कहा कि मुझे अपने पिता, मां, पत्नी और भाई के लिए बहुत बुरा लगता है. सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता है. मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी कि अगर आप किसी का काम नहीं बिगाड़ सकते तो उसका नाम बिगाड़ दो, काम अपने आप बिगड़ जाएगा'.

---- समाप्त ----