टेस्ट की टेंशन में रातभर जागते थे रोहित शर्मा... मां के हाथ के बने इस 'कम्फर्ट फूड' को बताया सुकून

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट के दौरान अपनी रात की एक दिलचस्प आदत का खुलासा किया है. रोहित ने बताया कि टेस्ट मैचों के दौरान उन्हें अक्सर काफी घबराहट होती थी, जिसकी वजह से उन्हें रात में नींद नहीं आती थी. ऐसे में देर रात उन्हें कुछ खाने का मन करता था और उनके पास एक खास 'कम्फर्ट फूड' हमेशा मौजूद रहता था.

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टेस्ट मैचों को लेकर रहते थे नर्वस

रोहित शर्मा ने अपने टीवी शो ‘Family Full House with Rohit Sharma’ में बताया कि टेस्ट क्रिकेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट था, लेकिन इसे लेकर वह हमेशा नर्वस रहते थे. उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच आसान नहीं होते और इस फॉर्मेट में अलग तरह की चुनौतियां होती हैं.

रोहित के मुताबिक, मैच को लेकर होने वाली घबराहट के कारण कई बार उन्हें रातभर नींद नहीं आती थी. जब वह जागते रहते थे तो उन्हें कुछ खाने की इच्छा होती थी.

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मां के हाथ के केले के वेफर्स थे पसंदीदा

रोहित ने बताया कि ऐसी रातों के लिए वह अपनी मां के बनाए हुए 'केले के वेफर्स' (Banana Wafers) अपने साथ रखते थे. यही उनका पसंदीदा कम्फर्ट फूड था.

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उन्होंने बताया कि उनकी मां इन वेफर्स को तलती नहीं थीं, बल्कि बेक करके तैयार करती थीं. रोहित इन्हें अपने साथ रखते थे और जब भी रात में खाने का मन करता था, इन्हें ही खा लेते थे.

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67 टेस्ट में बनाए 4,301 रन

रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 4,301 रन बनाए. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 18 अर्धशतक हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 212 रन रहा.

रोहित की यह कहानी दिखाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव के बीच भी खिलाड़ियों को सुकून देने वाली छोटी-छोटी चीजें कितनी अहम हो सकती हैं. उनके लिए मां के हाथ के बनाए केले के वेफर्स टेस्ट मैच की तनावभरी रातों में घर जैसा एहसास देते थे.

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