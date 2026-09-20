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400 साल पुराने 'वन देवी' मंदिर में एकता कपूर ने की पूजा, तमन्ना भाटिया बोलीं- छठी मईया...

एकता कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के प्रमोशन के लिए बिहार के 400 साल पुराने वन देवी मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने बिहार की तारीफ करते हुए स्थानीय लोगों के लिए खास संदेश दिया.

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भक्ति में डूबी द वन स्टारकास्ट (Photo: Instagram @tamannaahspeaks)
भक्ति में डूबी द वन स्टारकास्ट (Photo: Instagram @tamannaahspeaks)

एकता कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के प्रमोशन में बिजी हैं. 19 सितंबर को एकता कपूर बिहटा स्थित 400 साल पुराने वन देवी मंदिर में माथा टेकने पहुंचीं, जहां उन्होंने भक्ति-भाव से पूजा-अर्चना की. फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी बिहार की आवाम के लिए खास मैसेज शेयर किया है. 

वन देवी मंदिर पहुंचीं एकता
शनिवार की सुबह एकता कपूर अमहरा स्थित वन देवी मंदिर पहुंचीं और मां के दरबार में सिर झुकाया. पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ वक्त बिताया और वहां के शांत, प्राकृतिक माहौल को महसूस किया. खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में जुट गई. एकता ने वहां आए सभी फैन्स संग मुलाकात भी की. 

इसी बीच फिल्म की लीड कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पटना के एक कॉलेज में फैंस से मिली. दोनों ने लिट्टी-चोखा भी चखा और स्थानीय छात्रों के साथ इंटरैक्शन किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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प्रमोशन के दौरान तमन्ना भाटिया ने बिहार की तारीफ करते हुए कहा, एक बिहारी सब पर भारी. बिहारियों को मुंबई बुला रही है. हमें यहां बुलाने के लिए शुक्रिया. छठी मईया गाने के लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया. उम्मीद है कि आप लोगों को फिल्म पसंद आए. उनका ये डायलॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तमन्ना ने बताया कि बिहार की संस्कृति, यहां के लोगों का प्यार और वन देवी मंदिर की कहानी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है. 

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'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक फैंटेसी-फोकलोर फिल्म है, जो बिहार के बिहटा स्थित वन देवी मंदिर की 400 साल पुरानी लोककथा से प्रेरित है. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद इस जंगल में जाना मना है, क्योंकि देवी रात में खुद विचरण करती हैं. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक नास्तिक किरदार में हैं, जो अपने पैतृक गांव लौटता है और प्रतिबंधित जंगल में प्रवेश कर एक रहस्यमयी दिव्य शक्ति को जगा देता है. तमन्ना भाटिया उनके साथ रोमांटिक और एडवेंचरस अंदाज में नजर आएंगी.

फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर शोभा कपूर, एकता कपूर, अरुणभ कुमार और नीरज कोठारी हैं. सिद्धार्थ और तमन्ना के अलावा फिल्म में मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी जैसे कलाकार भी हैं. 

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