हरिद्वार: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, युवक ने कर दी फायरिंग

हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक युवक द्वारा तमंचा निकालने का मामला सामने आया है. रानीपुर मोड़ पर मोबाइल शॉप के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक युवक ने तमंचा निकाल लिया और उसे लहराते हुए दूसरे पक्ष को धमकी दी. इसी दौरान युवक पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया, हालांकि पुलिस ने फिलहाल फायरिंग की पुष्टि नहीं की है.

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बताया जा रहा है कि रानीपुर मोड़ पर एक मोबाइल की दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था. मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने कथित तौर पर तमंचा निकाल लिया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोप है कि युवक ने तमंचा लहराते हुए धमकी दी और इसी दौरान फायरिंग भी की. हालांकि, पुलिस अधिकारियों की ओर से फायरिंग किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ ने युवक को तमंचे के साथ पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद किया है. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी या नहीं. जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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