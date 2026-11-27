दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में अवैध कब्जों और भूजल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में अपनी रिपोर्ट पेश की है. इसमें बताया गया है कि अब तक 87 अवैध बोरवेल हटाए गए हैं. वहीं, 1,337.666 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है.

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डीडीए ने यह जानकारी 25 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान दी. मामला यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध बोरवेल के जरिए भूजल निकालने और पानी के अवैध कारोबार से जुड़ा है. इसकी अगली सुनवाई 1 मार्च 2027 को होगी.

डीडीए के शपथपत्र के मुताबिक, यमुना बाढ़ क्षेत्र में तीन बड़े अभियानों के दौरान 87 अवैध बोरवेल हटाए गए.

मयूर नेचर पार्क (18 से 22 जुलाई 2024): यहां 40 अवैध बोरवेल हटाए गए. इसके अलावा करीब 200 पशु बाड़े, 20 अवैध नर्सरी और चार फार्महाउस भी हटाए गए.

यहां 40 अवैध बोरवेल हटाए गए. इसके अलावा करीब 200 पशु बाड़े, 20 अवैध नर्सरी और चार फार्महाउस भी हटाए गए. मयूर नेचर पार्क (22 से 25 अप्रैल 2025): इस अभियान में 10 अवैध बोरवेल, 10 पशु बाड़े और चार अवैध नर्सरी हटाई गईं.

इस अभियान में 10 अवैध बोरवेल, 10 पशु बाड़े और चार अवैध नर्सरी हटाई गईं. यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के दक्षिण में (28 से 30 अप्रैल 2025): यहां 37 अवैध बोरवेल हटाए गए. साथ ही 250 झुग्गियां और 23 अवैध नर्सरी भी हटाई गईं.

1,337 एकड़ से ज्यादा जमीन कराई कब्जा मुक्त

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डीडीए ने बताया कि 26 मई 2022 से 31 मई 2026 के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए कई अभियान चलाए गए. इनके जरिए यमुना बाढ़ क्षेत्र की करीब 1,337.666 एकड़ जमीन खाली कराई गई. इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में 35.60 एकड़ जमीन और खाली कराई गई. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच 8.15 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर से कब्जा हटाया गया.

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यमुना बाढ़ क्षेत्र में दोबारा कब्जे और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है. डीडीए के मुताबिक, वजीराबाद से ओखला तक 27 जगहों पर 90 CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा 24 घंटे निगरानी के लिए तीन शिफ्टों में 369 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं. GPS से लैस तीन गश्ती वाहन भी लगाए गए हैं.

बाढ़ क्षेत्र की सीमा बताने के लिए 591 बोलार्ड लगाए गए हैं. लोगों को चेतावनी देने के लिए 375 फ्लैग पोस्ट और 27 बड़े चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं.

8.54 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय

डीडीए ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच अवैध गतिविधियों के खिलाफ 4,263 चालान जारी किए गए. इन मामलों में कुल 8.54 करोड़ रुपये से ज्यादा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय की गई.

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इसमें से करीब 1.61 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है. डीडीए के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 तक बाढ़ क्षेत्र से 1,26,245 मीट्रिक टन निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा हटाया गया था. इसके अलावा 4,998 मीट्रिक टन सामान्य कचरा भी साफ किया गया.

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डीडीए यमुना के दोनों किनारों पर 49 किलोमीटर से ज्यादा लंबी फेंसिंग करने की योजना पर काम कर रहा है. वजीराबाद बैराज से NH-24 तक करीब 27 किलोमीटर फेंसिंग प्रस्तावित है. इसमें करीब 40 फीसदी काम पूरा हो चुका है. वहीं, NH-24 से ओखला बैराज तक करीब 22 किलोमीटर फेंसिंग का प्रस्ताव है. इसमें करीब 60 फीसदी काम पूरा होने की जानकारी दी गई है.

इसका मकसद बाढ़ क्षेत्र में लोगों और वाहनों के अनधिकृत प्रवेश को रोकना है. इसके लिए तय प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मियों और CCTV कैमरों की व्यवस्था भी की जा रही है.

यमुना क्षेत्र में 10 परियोजनाओं पर काम

डीडीए ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए 10 प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी भी NGT को दी है. इनमें असिता ईस्ट, कालिंदी अविरल, कालिंदी अविरल एक्सटेंशन यानी बांसेरा, कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क, यमुना वाटिका, अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, यमुना वनस्थली, मयूर नेचर पार्क और हिंडन सरोवर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.

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डीडीए ने बताया कि, इन परियोजनाओं में कुछ पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ पर अभी काम चल रहा है. कुछ परियोजनाएं योजना, मंजूरी और विकास के अलग-अलग चरणों में हैं.

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सुनवाई के दौरान अधिकरण ने मामले से जुड़े कुछ अन्य पक्षों के जवाब और दस्तावेजों को लेकर भी निर्देश दिए. एक पक्ष के जवाब में मिली गलतियों को ठीक करने के बाद दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा गया. वहीं, दूसरे पक्ष को जरूरी बदलाव कर चार दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की इजाजत दी गई.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च 2027 को होगी. यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध भूजल दोहन, कब्जे रोकने और पर्यावरण को बहाल करने से जुड़े मुद्दों पर अधिकरण आगे सुनवाई करेगा.

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