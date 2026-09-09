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Pitru Paksha 2026: बुध गोचर से पितृपक्ष की शुरुआत, इन 4 राशियों के लिए शुभ संकेत

बुध ग्रह 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. 26 सितंबर से ही पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध का यह गोचर चार राशियों को व्यापार, नौकरी, आर्थिक मामलों और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

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26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इसी दिन बुध का तुला राशि में प्रवेश भी होगा. (Photo: ITG)
26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इसी दिन बुध का तुला राशि में प्रवेश भी होगा. (Photo: ITG)

पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में बुध को व्यापार, बुद्धि, वाणी, तर्क, संचार और करियर का कारक माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि पितृपक्ष में जब बुध तुला राशि में गोचर करेंगे तो चार राशियों के दिन एकदम से पलट सकते हैं. इन राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर साझेदारी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. बुध आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे. ऐसे में कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण कारोबारी समझौते से आर्थिक फायदा होने की संभावना है. आय बढ़ने के साथ करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिल सकते हैं.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है. बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि से धन भाव में संचरण करेंगे. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली से अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को नए क्लाइंट या डील मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है.

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तुला राशि
बुध का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है. ऐसे में इसका प्रभाव व्यक्तित्व और करियर पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ सकता है और महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नई रणनीति बनाने और कारोबार का विस्तार करने का समय अच्छा रह सकता है. धन से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन सकते हैं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का तुला राशि में गोचर भाग्य और करियर के लिहाज से शुभ रह सकता है. बुध आपकी राशि से नवम भाव में भ्रमण करेंगे. इससे लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. धन लाभ के साथ भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है.

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