पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने एक पॉडकास्ट में उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
सानिया ने दावा किया कि 2023 में सानिया का उनकी इच्छा के बिना अबॉर्शन करवा दिया गया था. उनका आरोप है कि इस मामले में इमाद वसीम और उनके परिवार का दबाव था.
अबॉर्शन पर क्या बोलीं सानिया?
सानिया हाल ही में 'कुछ मजेदार सी बातें' पॉडकास्ट पर नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बात की है. पॉडकास्ट में सानिया ने कहा, 'जब मैंने इमाद को अपने तीसरे बच्चे के बारे में बताया, तो वह बहुत खुश हुआ. उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया. जैसे ही उसने अपनी मां को मेरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बधाई नहीं दे रही हूँ. उन्होंने इमाद से कहा, ‘उससे कहो कि बच्चा गिरा दे. अगर वह बच्चा नहीं गिराती है, तो मैं उसे ज़हर दे दूँगी.'
यह भी पढ़ें: 4, 6, 4, 4... यश ठाकुर को 'उड़ाने' के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी आउट, पाटीदार ने पकड़ा गजब का कैच, VIDEO
बिना बताए किया गया अबॉर्शन
उन्होंने कहा, 'मैं बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था. मेरे बच्चे मेरे साथ थे और वे भी मेरे साथ रो रहे थे... मुझे नहीं पता कि उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत दी या क्या किया. उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे एक इंजेक्शन देंगी जिससे मैं शांत रहूँगी, लेकिन जब मैं उठी तो अबॉर्शन हो चुका था.'
🔴 Imad Wasim Ex wife Blames him for the defeat against India in the 2024 T20 World Cup. 😮— Qamar. (@Qamar5618) August 31, 2026
She said, "when he comes in the hotel after the match, I said to him we lost the match because of you. Allah gives you punishment of my abortion". pic.twitter.com/lDvARXbtGf
भारत से हार को लेकर क्या बोलीं सानिया?
सानिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, जब मैच कत्म होने के बाद इमाद होटल पहुंचे तो उन्होंने गुस्से में उनसे कहा कि पाकिस्तान उनकी वजह से मैच हारा है. सानिया ने यह भी कहा कि उन्होंने उस समय इमाद से कहा था कि शायद यह उस बच्चे के लिए 'अल्लाह की सजा' है. सोशल मीडिया पर उनका यह पॉडकास्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अजीत अगरकर की छुट्टी तय? BCCI की इस मीटिंग में होगा फैसला, रोहित वाला बखेड़ा बना वजह!
कैसा रहा इमाद वसीम का इंटरनेशनल करियर?
वनडे आंकड़े
मैच: 55
रन: 986
औसत : 42.86
उच्चतम स्कोर : 63*
अर्धशतक: 5
विकेट: 44
गेंदबाजी औसत : 44.47
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी : 5/14
इकोनॉमी रेट: 4.88
यह भी पढ़ें: हार्दिक पंड्या फिर चोटिल, टीम इंडिया में वापसी पर लगा ब्रेक! CoE में ट्रेनिंग के दौरान पैर में लगी चोट
टी20 इंटरनेशनल आंकड़े
मैच : 75
रन : 554
औसत: 15.82
उच्चतम स्कोर: 64*
अर्धशतक : 1
विकेट: 73
गेंदबाजी औसत : 21.75
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: 5/14
इकोनॉमी रेट: 6.20