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बड़े नहीं छोटे पर्दे से गोविंदा के कमबैक की तैयारी, रियलिटी शो का बनेंगे हिस्सा, बदलेगी किस्मत?

गोविंदा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. बड़े पर्दे पर अभी ना सही, लेकिन छोटे पर्दे पर उनका कमबैक हो सकता है. एक्टर को एक सनसनीखेज रियलिटी शो ऑफर किया गया है.

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रियलिटी शो में गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)
रियलिटी शो में गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)

गोविंदा इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं. उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक भूचाल सा आया हुआ है. वो अपने बॉलीवुड कमबैक की तैयारी में लगे हुए हैं, मगर उसी बीच उनके अफेयर की चर्चा हो रही है. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का आरोप है कि गोविंदा अपनी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकर को डेट कर रहे हैं. हालांकि एक्टर ने इन दावों को खारिज किया है. 

रियलिटी शो में आएंगे गोविंदा?

गोविंदा के सितारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं. लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि वो एक जोरदार कमबैक करके अपने फैंस को खुश कर सकें. इसी कोशिश में अब एक्टर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, गोविंदा को एमएक्स प्लेयर/अमेजॉन प्राइम वीडियो का हिट रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 ऑफर किया गया है. 

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ये पहला मौका होगा जब वो किसी रियलिटी शो पर बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा बनेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर भी इस मौके के लिए एक्साइटेड हैं, और अपनी डील को फाइनल करने में लगे हुए हैं. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, जब शो ओटीटी पर ऑन एयर होगा, तभी उनके पार्टिसिपेशन पर मुहर लगेगी. 

गोविंदा इससे पहले एक रियलिटी टीवी शो जीतो छप्पर फाड़ के होस्ट कर चुके हैं. कई सारे रियलिटी शोज में वो बतौर गेस्ट भी पहुंचे. कुछ समय पहले वो अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के रियलिटी शो लॉक अप 2 में गए थे. वहां से बाहर आने के बाद से उनके और सुनीता के रिश्तों में दरार नजर आई, जो अभी भी जारी ही है. हाल ही में रक्षाबंधन के त्योहार पर गोविंदा को गायब देखा गया, जबकि उनका पूरा परिवार एक ही साथ था. 

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गोविंदा के परिवार में पड़ी फूट?

गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़े की शुरुआत तबसे हुई, जब एक्टर एयरपोर्ट पर अपनी को-स्टार कोमल संग नजर आए. सुनीता ने पैप्स से गोविंदा को लेकर तरह-तरह की बातें कहीं. उनके लगातार विवादित बयानों के बाद गोविंदा ने भी पलटवार किया. कुछ दिन पहले सुनीता को फैमिली कोर्ट से बाहर आते देखा गया. वो वहां अपने पति के खिलाफ किए गए तलाक के केस को वापस लेने गई थीं.

सुनीता ने राखी सावंत से बातचीत में दावा किया कि गोविंदा दूसरी शादी करने की तैयारी में थे, इसलिए उन्होंने तलाक की अर्जी वापस ली. इसके बाद से ही गोविंदा के परिवार में फूट पड़ती नजर आई. अब देखना है कि उनका फैमिली मैटर कब खत्म होता है. 

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