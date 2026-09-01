हार्दिक पंड्या फिर चोटिल, टीम इंडिया में वापसी पर लगा ब्रेक! CoE में ट्रेनिंग के दौरान पैर में लगी चोट

हार्दिक पंड्या की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की राह एक बार फिर मुश्किल होती दिख रही है. BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ट्रेनिंग के दौरान उनके पैर में हल्की चोट लगी है. इस नई परेशानी ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए उनकी दावेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक वापसी की तैयारी में सही रास्ते पर थे और पूरी तेजी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे. लेकिन पैर में तकलीफ सामने आने के बाद उन्हें फिलहाल बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है.
बॉलिंग फिर शुरू करेंगे, लेकिन फिटनेस हासिल करना चैलैंज
जानकारी के मुताबिक हार्दिक जल्द ही दोबारा बॉलिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि, 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए जरूरी फिटनेस लेवल तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो सकता है.
मामले की जानकारी रखने वाले सोर्स ने बताया बल्लेबाजी और मूवमेंट को लेकर हार्दिक को कोई बड़ी परेशानी नहीं थी. वह बिना किसी खास दिक्कत के अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे. लेकिन पैर में तकलीफ के बाद उनकी वापसी की योजना प्रभावित हुई है.
अब CoE की मेडिकल और फिटनेस टीम की तरफ से पूरी तरह 'ऑल-क्लियर' मिलने के बाद ही उनकी स्थिति साफ होगी. टीम में चयन से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनकी फिटनेस को लेकर पूरी तरह संतुष्ट होना चाहेगा.
कब होगा अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान
अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन इस सप्ताह होने की उम्मीद है. सेलेक्टर्स दिल्ली में बैठक कर सकते हैं. इस दौरान बेंगलुरु में रिकवर कर रहे खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी उन्हें जानकारी दी जाएगी. ऐसे में हार्दिक की ताजा चोट का समय उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है. अगर वह समय पर जरूरी फिटनेस हासिल नहीं कर पाते हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से बाहर रहना पड़ सकता है.
24 मई के बाद नहीं खेले कोई कॉम्पिटिटिव मैच
हार्दिक पंड्या ने 24 मई को IPL में मुंबई इंडियंस के लिए अपना आखिरी मुकाबला खेला था. उसके बाद से उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है. भारत के लिए उनका आखिरी मुकाबला 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था. इसके बाद हार्दिक अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज में नहीं खेल पाए. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों से भी बाहर रहे. यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है और अब ताजा चोट उनकी वापसी को और पीछे धकेल सकती है.
इंजरी की वजह से कौन सी सीरीज नहीं खेल पाए हार्दिक?
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले भी हार्दिक को चोट की परेशानी हुई थी. उस समय उनके क्वाड्रिसेप्स (जांघ की मांसपेशी) में लो-ग्रेड स्प्रेन (हल्की चोट) की बात सामने आई थी.इस चोट से पहले हार्दिक पूरी तरह फिट थे और अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहे थे. माना जा रहा था कि वह धीरे-धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं. लेकिन चोट ने उनके प्लान को फिर प्रभावित कर दिया.अब पैर की नई परेशानी के बाद उनकी फिटनेस पर एक बार फिर निगाहें टिक गई हैं.
नीतीश-सुंदर की रिकवरी अच्छी, बुमराह पर सस्पेंस
अफगानिस्तान सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए कुछ राहत की खबर भी है. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं और उनके सीरीज के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. वहीं, जसप्रीत बुमराह का इन तीन मुकाबलों में खेलना अभी तय नहीं है. ऐसे में सेलेक्टर्स के सामने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी कुछ अहम फैसले होंगे.
हार्दिक के मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह कितनी जल्दी दोबारा बॉलिंग शुरू कर पाते हैं और CoE से उन्हें कब 'ऑल-क्लियर' मिलता है. अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम चयन में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उनकी वापसी की तस्वीर जल्द साफ हो सकती है.