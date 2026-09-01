scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वर्दी वाले टीचर... हाथ में चॉक लेकर स्कूल पहुंचे SP सर, ब्लैकबोर्ड पर छात्राओं को पढ़ाया सफलता का पाठ

IPS Rajesh Kumar Turns Teacher: बगहा के 10+2 सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में एसपी राजेश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने छात्राओं के बीच बैठकर संवाद किया और ब्लैकबोर्ड पर शिक्षक बनकर पढ़ाया. एसपी ने छात्राओं को लक्ष्य तय कर मेहनत करने, अनुशासन और समय का महत्व समझाया.

Advertisement
X
IPS अफसर ने पढ़ाई के साथ अनुशासन और लक्ष्य पर फोकस करने की दी सीख.(Photo:ITG)
IPS अफसर ने पढ़ाई के साथ अनुशासन और लक्ष्य पर फोकस करने की दी सीख.(Photo:ITG)

पुलिस की वर्दी में अपराध और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस अधीक्षक IPS राजेश कुमार का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. बगहा के 10+2 सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में जब एसपी पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों की तरह निरीक्षण करने के बजाय कुछ देर के लिए टीचर की भूमिका निभाई. एसपी ने छात्राओं के बीच बैठकर उनसे संवाद किया और फिर ब्लैकबोर्ड पर जाकर खुद पढ़ाना शुरू कर दिया.

एसपी को अचानक शिक्षक की भूमिका में देखकर छात्राओं में उत्साह नजर आया. उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई को लेकर बातचीत की और उनके सवालों को भी समझने की कोशिश की. इसके बाद ब्लैकबोर्ड पर पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन और समय के महत्व के बारे में बताया.

एसपी ने कहा- लक्ष्य तय करें और लगातार मेहनत करें

सम्बंधित ख़बरें

मासूम के संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
मां के पास से गायब हुआ 3 महीने का बच्चा, गड्ढे में मिली लाश
ट्रक से टक्कर बचाने के चक्कर में हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
छठी की खुशी में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, तभी घुस गई बेकाबू बस, 5 की मौत
No stretcher available at GMCH mother carries daughter in her arms ,video goes viral
स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेटी को गोद में लेकर अस्पताल में भटकती रही मां, वीडियो वायरल
Bhojpuri Song Dance Inside SBI
SBI के अंदर भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो, बैंक मैनेजर ने दी सफाई
बाघ की तलाश में जुटा वन विभाग.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
बाघ के हमले से शख्स की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने वन विभाग पर किया हमला

पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें. उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन करने, समय का सदुपयोग करने और अनुशासन में रहने की सीख दी.

उन्होंने कहा कि आज की मेहनत ही बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव तैयार करेगी. इसलिए पढ़ाई को बोझ न समझें, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम मानकर आगे बढ़ें. देखें VIDEO:- 

Advertisement
 

ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाते एसपी को देखकर छात्राओं में दिखा उत्साह

स्कूल में एसपी का यह अंदाज छात्राओं के लिए भी खास रहा. आमतौर पर पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते देखने वाली छात्राओं ने जब एसपी को शिक्षक की भूमिका में देखा तो माहौल कुछ अलग नजर आया. एसपी ने भी बच्चों के साथ सहज होकर बातचीत की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

'बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना समाज की जिम्मेदारी'

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग करना समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के प्रति गंभीर रहने और अपने भविष्य को लेकर अभी से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया.

इस दौरान विद्यालय के शिक्षकगण के अलावा पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे. बगहा में एसपी का यह 'टीचर वाला अंदाज' अब चर्चा में है जहां खाकी वर्दी में अधिकारी ने कानून का नहीं, बल्कि बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजस्‍थान में 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी ग्रोथ पर आया ये अपडेट |
    वर्दी वाले टीचर... हाथ में चॉक लेकर स्कूल पहुंचे SP सर, ब्लैकबोर्ड पर छात्राओं को पढ़ाया सफलता का पाठ |
    'अगर वो कुत्ते के गले में घंटी बांधकर भेज दें तो...', समाजवादी नेता के बयान पर व‍िवाद |
    2027 के लिए सपा ने किया चुनावी कैंपेन का आगाज, बूथ स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू |
    पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, मिस्बाह-उल-हक ने PCB को भेजा इस्तीफा, छोड़ा सेलेक्टर पद |
    दिल्ली में आज इन रास्तों से बचें, शाम सात बजे तक रूट डायवर्जन |
    50 हजार बीयर कैन की चोरी, कंपनी ने बोला- 19 दिन में वापस दे जाना! |
    Shri Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू! नवपंचम सहित कई शुभ योग |
    गंगा एक्सप्रेस-वे पर फिर धंसी सड़क: 10 फीट के बाद अब 7 फीट गहरा गड्ढा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल |
    क्या भारत की तरह अमेरिका में भी होता है ट्यूशन कल्चर? 12वीं के छात्र ने खोला राज 
    Advertisement