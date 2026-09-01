दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल रव‍िवार (30 अगस्त) से बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेला जा रहा है. आज (1 स‍ितंबर) मुकाबले का तीसरा द‍िन है. मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया. मुकाबले में पहले सेंट्रल जोन ने पहले खेलते हुए पहली पहली पारी में 266 रन बनाए, जवाब में ईस्ट जोन ने भी 266 रन बनाए.

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इस समय अभी सेंट्रल जोन की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है. उसके 9 व‍िकेट ग‍िर चुके हैं, अगर सेंट्रल जोन की टीम आउट हो जाती है तो उसे ईस्ट जोन को चेज करना होगा, ऐसे में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फ‍िर मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते द‍िख सकते हैं. इस मुकाबले की अपडेट और लाइव स्कोर के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.

पहली पारी में वैभव की धमाकेदार बल्लेबाजी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल की पहली पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 81 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. वैभव ने 15 साल 157 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाकर दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में फिफ्टी का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि वह शतक से महज 8 रन दूर रह गए.उनकी इस पारी ने उन्हें दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाला बल्लेबाज बना दिया.

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ईस्ट जोन प्लेइंग XI: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, ईशान किशन (विकेट कीपर, कप्तान), विराट सिंह, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, अभिजीत के सरकार, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार

सेंट्रल ज़ोन (प्लेइंग XI): अमन मोखाड़े, आर्यन जुयाल (विकेट कीपर), कुणाल चंदेला, यश राठौड़, रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह, सारांश जैन, हर्ष दुबे, अरशद खान, यश ठाकुर, आर्यन पांडे

ईस्ट जोन स्क्वॉड: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, विराट सिंह, ईशान किशन (विकेट कीपर, कप्तान), शाहबाज अहमद, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अभिजीत के सरकार, सुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास, सूरज सिंधु जायसवाल, शिखर मोहन

सेंट्रल ज़ोन स्क्वॉड: आयुष पांडे, आर्यन जुयाल (विकेट कीपर), यश राठौड़, रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अरशद खान, जीशान अंसारी, यश ठाकुर, आर्यन पांडे, कुणाल चंदेला, नचिकेत भूटे, अमन मोखाड़े, कुणाल सिंह राठौड़

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