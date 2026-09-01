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कंटेनर में बना रखा था सीक्रेट चैंबर, बरामद हुआ 2.23 करोड़ का गांजा... तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर ट्रक से 447 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 2.23 करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस ने पंजाब के अमृतसर निवासी चालक बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है.

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तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस. (File Photo: ITG)
तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस. (File Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक कंटेनर ट्रक से 2.23 करोड़ रुपये कीमत का 447 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया है और इस प्रतिबंधित सामान की अंतर-राज्यीय तस्करी के सिलसिले में पंजाब के एक निवासी को गिरफ़्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सोमवार शाम मध्य प्रदेश सीमा के पास चिलफी पुलिस स्टेशन के सामने एक बैरियर पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच के दौरान ट्रक को रोका गया.

अधिकारी ने बताया कि वाहन जिले के बोडला की तरफ से आ रहा था. ट्रक चालक की हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई. यादव ने बताया कि ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को चालक की सीट के ऊपर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त खाने में खाकी रंग के टेप से लिपटे पैकेट मिले. इन पैकेटों में 447 किलोग्राम गांजा था, जिसकी अनुमानित कीमत 2.23 करोड़ रुपये है.

तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस 
अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक, जिसकी पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी बलजीत सिंह के रूप में हुई है, को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिले की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और गांजा तस्करी में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है.

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इस कार्रवाई के लिए ज़ब्ती करने वाली टीम को राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया. आपको बता दें कि यह ड्रग तस्करों के खिलाफ पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है. इससे पहले भी पुलिस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. बीते दिनों पुलिस की टीम ने साधु के वेश में तस्करी करने वाले तस्करों को भी पकड़ा था. 

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