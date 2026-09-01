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बैंक में नौकरी का मौका, नहीं होगा कोई एग्जाम, फिर भी 93,000 तक मिलेगी बेसिक सैलरी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलर बेस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए भर्तियां निकाली हैं. बैंक ने इसके लिए आवेदव 29 अगस्त से ही लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आप भी इन पदों पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले सारी डिटेल जान लें. 

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SBI Recruitment
SBI Recruitment

बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO)के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों पर रेगुलर बेस पर पदों को भरा जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार इस पद पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर रिजस्ट्रेशन 29 अगस्त से ही शुरू हो चुके हैं. बता दें कि SBI की ओर से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस फील्ड में पढ़ाई की है, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

क्या चाहिए योग्यता? 

ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर (IBG) JMGS -I के लिए कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो या  या IIBF से फॉरेक्स ऑपरेशंस सर्टिफिकेट हासिल किया हो. लेकिन इसके लिए भी शर्तें लागू है. यह सर्टिफिकेट 31 जुलाई 2026 या इससे पहले का होना चाहिए. ICC एकेडमी से ग्लोबल ट्रेड सर्टिफिकेट/ LIBF से इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस (CITF) सर्टिफिकेट/ इंटरनेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (IIBF) होना चाहिए. इसके साथ ही ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए.  वहीं, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर MMGS-II पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम होगी. हालांकि, अनुभव तीन साल तक का होना चाहिए. 

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क्या है अधिकतम एज? 

वहीं, अगर पद के मुताबिक,छात्रों की एज की बात करें, तो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर JMGS-I पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 21 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए. MMGS II स्केल के लिए 23 वर्ष न्यूनतम उम्र तय की गई है. अधिकतम उम्र 32 साल है. एज लिमिट 31 जुलाई 2026 को आधार मानकर काउंट की जाएगी. हालांकि, रिजर्व कैटेगिरी के कैंडिडेट्स को 03 से 15 साल तक की नियमानुसार छूट मिलेगी. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

इस पदों पर सैलरी सबसे आकर्षक है. 

जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I: पे स्केल ₹48480-₹85920/-

मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II: पे स्केल ₹64820-₹93960/-

बेसिक सैलरी के साथ उम्मीदवारों को डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, लीव फेयर कंसेशन (LFC), मेडिकल फेसिलिटी और अन्य भत्तों का फायदा मिलेगा. 

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

इनपर सिलेक्शन की बात करें, तो सबसे खास बात ये है कि कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा. बैंक शॉर्टिलिस्टिंग कमेटी द्वारा इसके पैरामीटर्स तय किए गए हैं. जिनको आधाक मानते हुए ही कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड के लिए चुने जाएंगे. इसके बाद 100 नंबर के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा. इंटरव्यू वाले नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी  

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