'मैंने कॉफी पीने लायक बनाया', मनोज तिवारी ने सरेआम रवि किशन की उड़ाई खिल्ली!

मनोज तिवारी और रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ऐसे दिग्गज सितारे हैं, जिन्होंने अभिनेता से नेता बनने का सफर तय किया है. लेकिन बीते कई सालों से दोनों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं. दोनों हमेशा खुलकर एक दूसरे पर शब्दों से वार करते हैं. अब मनोज तिवारी ने रवि किशन पर फिर से निशाना साधा है.

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रवि किशन के लिए क्या बोले मनोज तिवारी?

'जिंगाबाद' संग बातचीत में मनोज तिवारी ने रवि किशन संग अपने रिश्ते पर बात की. मनोज तिवारी से पूछा गया कि रवि किशन कई बार ये दावा करते हैं कि वही उन्हें सिंगिंग से एक्टिंग में लेकर आए हैं. इसपर मनोज तिवारी ने जवाब दिया- वो तो फालतू बोलते रहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है.

मनोज तिवारी आगे बोले- वो तो कुछ भी बोल सकते हैं. रवि की बात को आप बस सुन लीजिए. उनकी बातों में 90 प्रतिशत भी सच्चाई नहीं होती. मैं तो 1996 में आया...उनसे पूछिए वो कब आए.

होस्ट ने फिर मनोज तिवारी से आगे कहा- रवि किशन ये भी कहते हैं उन्होंने ही आपको ब्लैक कॉफी पीनी सिखाई है. तो आपने ब्लैक कॉफी पहली बार खुद पी थी या फिर रवि किशन ने पिलाई थी? इस सवाल पर मनोज तिवारी बोले- मेरे कारण ही ये लोग ब्लैक कॉफी पीने लायक बन गए हैं...रवि किशन. इन्हें पैसा कौन देता था?

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रवि किशन को नहीं मिलते थे ज्यादा पैसे- मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने फिर सवाल किया- ब्लैक कॉफी आप कब पियोगे? जब आप पूरी तरह सक्षम हो जाओगे...तो रवि भाई पूरे 30 दिन काम करके सिर्फ 25 हजार रुपये कमा पाते थे...मैं उनकी एक्टिंग को चुनौती नहीं दे रहा हूं. मैं उनके गुणों को भी चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता था.

'लेकिन उस वक्त मैं एक दिन का डेढ़ से 2 लाख रुपये लेता था. मैं इन लोगों को बोलता था कि तुम लोग पैसे चार्ज किया करो. मेरी पहली फिल्म हीरो के तौर पर मैंने जो बनाई थी, वो फिल्म 30 लाख में बनी थी और उसने 48 करोड़ का बिजनेस किया था. '

मनोज तिवारी आगे बोले- ये लोग यानी रवि भाई ने हमसे पहले दो फिल्में बनाई थीं. ये लोग 15 लाख रुपये में एक फिल्म बनाते थे, तो 12 लाख रुपया आ जाता था. घाटे का मामला था, तो फिर कहां से ब्लैक कॉफी पीते. ये बात 2002 की बात है.

मनोज तिवारी ने दावा किया कि उस दौर में जब वो एक दिन के लाखों रुपये चार्ज करते थे, तब रवि किशन को पूरे महीने काम करने के बाद 25 हजार रुपये मिलते थे. मनोज तिवारी बोले- जब मैं सिनेमा में 80 लाख रुपये लेने लगा था, तब रवि भाई 10 लाख रुपये मांग रहे थे.

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रवि किशन को लेकर मनोज तिवारी के दावों ने दोनों स्टार्स के फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. अब रवि किशन इसपर कैसे रिएक्ट करेंगे...ये देखने वाली बात होगी.



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